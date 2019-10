Natten til søndag er mindst 18 dræbt i sammenstød i Bagdad. Regeringen lover hjælp til fattige og arbejdsløse.

Iraks premierminister, Adel Abdel Mahdi, lover reformer, efter at mindst 100 irakere i de seneste dage er dræbt under omfattende demonstrationer mod regeringen.

Det meddeler Mahdi søndag efter et krisemøde i regeringen sent lørdag aften.

Blandt andet vil regeringen give boligsikring til de fattigste, stipendier til de arbejdsløse samt efteruddannelse og mindre lån til unge ledige.

Demonstranterne er ligeledes vrede over den udbredte korruption, som de mener, at regeringen ikke har gjort et seriøst forsøg på at komme til livs.

Det, der begyndte som en protest mod høj arbejdsløshed og korruption, har hurtigt udviklet sig til et krav om, at regeringen går af.

Natten til søndag blev yderligere mindst 18 demonstranter dræbt i sammenstød med sikkerhedsstyrker i hovedstaden Bagdad, oplyser politi og lægekilder.

Lørdag meddelte det irakiske parlaments menneskerettighedskommission, at næsten 100 mennesker er blevet dræbt under urolighederne, hvor irakiske sikkerhedsstyrker har åbnet ild direkte mod demonstranter.

Regeringen lover søndag, at familierne til de omkomne får en kompensation, der normalt er forbeholdt soldater, der falder i kamp.

- Midt i alt dette sværger jeg over for Gud, at mine eneste bekymring er ofrene, siger premierminister Mahdi ifølge statsligt irakisk tv.

Søndag formiddag var der fortsat roligt i Bagdad og de øvrige irakiske byer, der har været præget af uroligheder i denne uge.

Demonstrationerne er de øvrige dage gået i gang senere på dagen.

/ritzau/Reuters