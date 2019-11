Iraks premierminister har efter to måneders uroligheder valgt at trække sig efter opfordring fra ayatollah.

Iraks premierminister, Adel Abdel-Mahdi, trækker sig fra posten, så parlamentet kan vælge en ny regering.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, efter at den højtstående shiitiske ayatollah Ali al-Sistani fredag efterlyste en ny ledelse i det uroplagede land.

- Som reaktion på denne opfordring og for at facilitere det hurtigst muligt vil jeg aflevere en anmodning om, at parlamentet accepterer min tilbagetrækning fra ledelsen i den nuværende regering, skriver Abdel-Mahdi i en meddelelse.

Irak har i mange uger været ramt af voldsomme demonstrationer rettet mod den siddende regering.

Urolighederne har kostet omkring 400 mennesker livet, siden de brød ud i begyndelsen oktober.

Især unge irakere har været på gaden i hovedstaden Bagdad og det sydlige Irak. Her har de protesteret mod korruption, mangel på arbejde og dårlig adgang til basale ydelser som vand og el.

Iraks regering har under voldsomt pres lovet omfattende reformer i et forsøg på at dulme vreden i befolkningen.

Ayatollah Ali al-Sistani udnyttede fredag sin ugentlige bøn på at udtrykke sit ønske om en regeringsrokade.

Det skete, efter at omkring 45 demonstranter torsdag blev dræbt på en af de hidtil blodigste dage under de snart to måneder lange uroligheder.

Det fremgår ikke af meddelelsen fra premierministeren, hvornår hans tilbagetrækning træder i kraft.

Det irakiske parlament skal samles søndag.

Det er ikke første gang, at premierministeren viser sin vilje til at forlade posten.

Iraks præsident, Barham Saleh, meddelte allerede i slutningen af oktober, at Abdel-Mahdi var klar til at trække sig.

Præsidenten tilføjede ved den lejlighed, at Abdel-Mahdi havde bedt om, at "de politiske blokke når et acceptabelt alternativ" for at forhindre, at der opstår et politisk vacuum i parlamentet.

/ritzau/