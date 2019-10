Utilfredshed med høj arbejdsløshed og påstået korruption har den seneste måned fået irakere på gaderne.

Iraks premierminister, Adel Abdel-Mahdi, er klar til at trække sig fra sin post efter flere uger med voldsomme demonstrationer rettet mod den siddende regering.

Det annoncerer Iraks præsident, Barham Saleh, i en tv-transmitteret tale, skriver flere medier - herunder CNN.

- Premierministeren har indvilget i at trække sig, lyder det fra Saleh ifølge CNN.

Han tilføjer, at den afgående premierminister har bedt om, at "de politiske blokke når et acceptabelt alternativ" for at forebygge, at der opstår et politisk vacuum.

I begyndelsen af oktober udbrød der voldsomme demonstrationer i den irakiske hovedstad, Bagdad. Adskillige har mistet livet under urolighederne.

Demonstranterne har været på gaden for at protestere over blandt andet påstået magtmisbrug, korruption og høj arbejdsløshed i landet.

/ritzau/