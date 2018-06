Vinderen af parlamentsvalg i maj indgår alliance med Iraks premierminister, Haider al-Abadi.

Najaf. Iraks premierminister, Haider al-Abadi, og den religiøse shialeder Muqtada al-Sadr går sammen i en politisk alliance.

Det meddeler de to på et pressemøde lørdag i Najaf, hvor Sadr bor. Byen ligger knap 200 kilometer syd for den irakiske hovedstad, Bagdad.

De to leder partier, som blev henholdsvis tredjestørst og størst ved parlamentsvalget i maj.

Alliancen mellem de to politiske grupper vil "krydse sekteriske og etniske skillelinjer", siger Abadi og Sadr.

For to år siden gik tilhængere af den indflydelsesrige Muqtada al-Sadr i protest mod Abadis regering i Bagdad, hvor de stormede parlamentet. De var vrede over korruption og elendig offentlige service.

Dengang gav Haider al-Abadi ordre til, at demonstranterne skulle pågribes og retsforfølges.

Muqtada al-Sadr har stor opbakning blandt især fattige shiamuslimer.

Sadr indgik tidligere på måneden en alliance med Hadi al-Amiri, der som shiitisk militsleder har tætte bånd til ledelsen i nabolandet Iran.

Det står lørdag ikke klart, om al-Amiris gruppe, der fik næstflest stemmer ved valget, også er med i alliancen, så de tre største politiske grupper dermed går sammen.

Abadi og Sadr siger på pressemødet, at deres samarbejde "ikke betyder, at døren er lukket for de øvrige blokke", der fortsat kan slutte sig til.

Det er helt almindeligt i Irak, at de politiske partier og grupper holder bilaterale møder efter valg, og processen med at samle en koalition tager tid.

Efter det seneste valg kompliceres situationen yderligere af, at valgdeltagelsen var historisk lav, og der var mange beskyldninger om snyd.

Det afgående parlament gav mandat til en omtælling af stemmerne på landsplan, hvilket højesteret gav grønt lys til.

/ritzau/Reuters