Den USA-ledede koalition i Irak kan være på vej ud af landet, efter at USA fredag dræbte iransk militærleder.

Det irakiske parlament har søndag opfordret landets regering til at sende den USA-ledede koalition, herunder også danske styrker, ud af Irak.

Parlamentet har vedtaget en resolution, der beder regeringen om at ende tilstedeværelsen af udenlandske styrker i landet. Regeringen skal sikre, at styrker hverken er på Iraks landområder, i luften eller på vandet.

Resolutioner vedtaget af Iraks parlament er ikke bindende for regeringen.

Den irakiske premierminister, Adel Abdul Mahdi, har dog selv talt om at sende udenlandske styrker ud af landet.

Søndagens beslutning kommer, efter at den iranske militærleder Qassem Soleimani fredag blev dræbt i et amerikansk luftangreb.

Den officielle forklaring bag resolutionen er dog en anden.

Her lyder det, at det er sejren over den militante gruppe Islamisk Stat, der er årsagen til, at de udenlandske styrker skal ud.

- Regeringen forpligter sig til at ophæve sin anmodning om hjælp fra den internationale koalition, der kæmper mod Islamisk Stat, fordi der ikke er flere militære operationer i Irak, og vi har opnået sejr, lyder det i resolutionen.

De seneste år har de danske soldater fra al-Asad-basen vest for Bagdad især trænet og rådgivet den irakiske hær. Alle træningsaktiviteter er dog blevet midlertidigt indstillet, meddelte Forsvaret lørdag.

Ifølge Forsvaret er der fortsat cirka 130 danske soldater udstationeret her.

Danmark skal med udgangen af året efter planen overtage Natos træningsmission i Irak, der består af 500 mand.

Det indebærer blandt andet, at danske soldater skal stå for sikkerheden under persontransporter i det område, hvor Qassem Soleimani blev dræbt.

