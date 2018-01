Parlament i Bagdad bekræfter valg i maj og går imod kurderes ønske om en udskydelse af hensyn til flygtninge.

Bagdad. Iraks parlament har bekræftet, at der skal holdes parlamentsvalg 12. maj. Det rapporterer det statslige tv.

Det sker, efter at landets øverste føderale domstol søndag gik imod sunnimuslimske og kurdiske gruppers opfordringer til at udskyde valget.

Kurdiske politikere ønsker at få udsat valget, indtil hundredtusinder af flygtninge kan vende hjem.

Shiamuslimske politikere siger, at en udskydelse af valget ville være forfatningsstridig. Det mener også premierminister, Haider al-Abadi, som stiller op til genvalg.

Valget vil blive stærkt præget af de mange spændinger i Irak. Ikke mindst mellem de politiske ledere i Bagdad og kurdere i nord, som sidst år afholdt en yderst omstridt folkeafstemning om uafhængighed

Kurdistan er en region i det nordlige Irak, hvor man siden 1991 har haft selvstyre.

Iraks Højesteret har annulleret den kurdiske uafhængighedsafstemning sidste år. Afstemningen 25. september fik konflikten mellem den irakiske regering og den kurdiske befolkning til at blusse op på ny.

Ved afstemningen stemte 92 procent af kurderne i det nordlige Irak for en løsrivelse. Valgdeltagelsen var på mere end 72 procent. Det viste et officielt resultat ifølge den kurdiske valgkommission.

Afstemningen vakte vrede i Iraks hovedstad, Bagdad. Det gjorde det også i nabolandene Iran og Tyrkiet, hvor der bor kurdiske mindretal.

Allerede inden valget blev afholdt, krævede Iraks premierminister, Haider al-Abadi, at kurderne annullerede udfaldet af afstemningen

Det var den kurdiske leder, Massoud Barzani, der ønskede afstemningen. Han argumenterede for, at afstemningen ikke var bindende. Derimod skulle afstemningen give ham mandat til at forhandle med regeringen i Bagdad om regionens løsrivelse fra Irak.

Barzani har siden trukket sig som kurdernes præsident. Det har han gjort for at kunne få en ny og styrket position i det kurdiske parlament.

I 2005 blev der også afholdt valg om Kurdistans løsrivelse fra Irak. Her stemte 98 procent for, at Kurdistan blev en selvstændig stat.

