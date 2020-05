Abdulnasser al-Qirdash er nummer to i Islamisk Stat og var tidligere kandidat til at overtage lederskabet.

Iraks efterretningstjeneste har anholdt Islamisk Stat-leder Abdulnasser al-Qirdash.

Det rapporterer flere irakiske medier ifølge mediet Al Arabiya.

Abdulnasser al-Qirdash er næstkommanderende i den militante bevægelse efter den øverste leder, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi.

- I dag blev terroristen Abdulnasser al-Qirdash, en af kandidaterne til at tage over efter den kriminelle al-Baghdadi, anholdt.

- Anholdelsen var et resultat af præcise efterretninger, oplyser Iraks efterretningstjeneste i en erklæring onsdag aften ifølge Al Arabiya.

Abdulnasser al-Qirdash var en af favoritterne til at efterfølge Abu Bakr al-Baghdadi, der blev dræbt under en amerikansk militæraktion i byen Idlib i det nordlige Syrien den 26. oktober sidste år.

Lederskabet gik dog til Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. Udnævnelsen blev offentliggjort af Islamisk Stat den 31. oktober sidste år.

USA har udlovet en dusør på fem millioner dollar - godt 34 millioner kroner - for oplysninger, der kan føre til hans anholdelse.

Anholdelsen af Abdulnasser al-Qirdash sker, to uger efter at Mustafa al-Kadhimi, tidligere chef for Iraks efterretningstjeneste, blev udnævnt til premierminister i landet.

/ritzau/