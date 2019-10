44 personer har mistet livet, og hundredvis er såret under de seneste dages voldsomme uro i Irak.

Irakiske sikkerhedsstyrker har fredag sendt skud afsted mod adskillige demonstranter i Iraks hovedstad, Bagdad.

Det oplyser en journalist på stedet fra nyhedsbureauet AFP.

Demonstranter har siden tirsdag været på gaden for at protestere over blandt andet påstået magtmisbrug, korruption og høj arbejdsløshed.

Sikkerhedsstyrkerne har slået hårdt ned på demonstranterne. I alt har 44 personer hidtil mistet livet under urolighederne. Derudover er hundredvis såret, oplyser politi og sundhedspersonale til nyhedsbureauet Reuters.

Under fredagens protester skød de irakiske styrker direkte mod demonstranterne i Bagdad. Det oplyser AFP's mand på stedet.

Flest personer er blevet dræbt i den sydlige by Nassiriya. Her har 18 personer mistet livet. 16 personer er blevet dræbt i Bagdad.

/ritzau/