70 dræbte blev ramt af skud i hovedet eller i brystet. Omring 6000 blev meldt såret.

Irakiske sikkerhedsstyrker brugte overdreven magt i landet under nylige demonstrationer, og i alt blev 157 mennesker dræbt. De fleste var civile.

Det oplyser en regeringskomité i en rapport tirsdag.

I Bagdad blev 111 demonstranter dræbt, hedder det i rapporten om de regeringsfjendtlige demonstrationer tidligere denne måned.

Rapporten retter en skarp kritik mod politiet og sikkerhedsstyrkerne, som synes at have mistet kontrollen over situationen og anvendte mere vold end nødvendigt.

Omkring 70 af de dræbte blev ramt af skud, som politiet affyrede direkte mod demonstranternes hoved eller bryst.

Iraks premierminister, Adel Abdel Mahdi, har lovet reformer efter de voldsomme demonstrationer, hvor over 6000 blev meldt såret under sammenstødene med soldater og politi.

Myndighederne siger, at 51 offentlige bygninger og otte hovedkvarterer for politiske partier blev brændt ned af demonstranter.

Blandt de dræbte er otte personer fra landets sikkerhedsstyrker.

Demonstranternes vrede har været rettet mod udbredt korruption. De mener ikke, at regeringen har gjort et seriøst forsøg på at komme det til livs.

Det, der begyndte som en protest mod høj arbejdsløshed og korruption, har hurtigt udviklet sig til et krav om, at regeringen går af.

Arbejdsløsheden blandt Iraks unge ligger på omkring 25 procent.

Trods landets olierigdomme, som er verdens femtestørste, lever næsten hver femte af landets 40 millioner indbyggere i fattigdom.

Irak har i næsten fire årtier været igennem krig mod nabolande, effekten af FN-sanktioner, to amerikanske invasioner, borgerkrig og kampen mod Islamisk Stat - og det har sat sit præg.

Irak er på 12.-pladsen på Transparency Internationals liste over de mest korrupte lande i verden.

/ritzau/Reuters