En domstol i Tyskland kender 22-årig mand skyldig i drab og voldtægt af en tysk teenager.

En tysk domstol har dømt en 22-årig mand fra Irak til fængsel på livstid for voldtægt og drab på en 14-årig pige fra den tyske by Mainz.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Da dommen faldt, udtalte dommeren desuden, at på grund af alvorligheden i sagen, er det så godt som umuligt for manden at søge om prøveløsladelse de første 15 år.

Dommerne sagde, at manden skal betragtes som ekstrem farlig, og at han ikke viste nogen form for fortrydelse af sine handlinger.

Dommerne i Wiesbaden-distriktsdomstolen kendte manden, der bliver omtalt som Ali B, skyldig i at voldtage og dræbe den 14-årige Susanna for mere end et år siden i en skov nær den tyske by Erbenheim.

Pigens lig blev fundet i skoven 6. juni sidste år i et hul i jorden tæt på et jernbanespor omkring to uger, efter at hun blev meldt savnet.

Kort efter pigens død vendte den 22-årige mand og hans familie tilbage til Irak, men han blev fanget et par dage senere i det nordlige Irak og ført tilbage til Tyskland af det føderale politi.

Anklagemyndigheden tiltalte manden for at kvæle den 14-årige pige for at dække over voldtægten. Han handlede koldblodig, målrettet og ondsindet, sagde anklageren.

Ali B erkendte sig skyldig i drab, men nægtede voldtægten.

Den dømte sagde ifølge dpa undskyld til den dræbte piges mor, da retssagen var afsluttet.

Ali B er desuden tiltalt i en anden sag om voldtægt af en 11-årig pige.

