Trine Bramsens besøg på luftbasen al-Assad var en del af hendes første besøg i Irak som forsvarsminister.

Den irakiske luftbase al-Assad, hvor det danske helikopterbidrag er, kom mandag eftermiddag under angreb.

En enkelt raket blev skudt mod basen, få timer efter at forsvarsminister Trine Bramsen (S) var taget derfra.

Ingen er kommet til skade, oplyser en talsmand for den internationale koalition ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Angrebet fandt sted klokken 13.35 lokal tid (12.35 dansk tid).

Militser, der har støtte fra Iran, har flere gange tidligere sendt raketter mod den store luftbase. Der er ikke umiddelbart nogen, der har taget skylden for mandagens angreb.

Angrebene tog til, efter at USA i januar sidste år likviderede den iranske general Qassem Soleimani tæt ved Bagdads lufthavn.

Ud over de danske soldater er der også amerikanske og norske soldater på al-Assad basen.

Det norske forsvar meddeler, at situationen er rolig og under kontrol på basen søndag.

Trine Bramsens besøg på basen var en del af hendes første besøg i Irak som forsvarsminister.

Hun har besøgt det danske hovedkvarter i Iraks hovedstad, Bagdad, samt soldaterne på luftbasen al-Assad, hvor det danske helikopterbidrag er.

Danmark overtog i november sidste år Natos træningsmission og står for at omstille den militære infrastruktur og oplære irakiske sikkerhedsstyrker for at dæmme op for terrorisme fra militante bevægelser.

/ritzau/