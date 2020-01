Storayatollah opfordrer Iraks politiske ledere og myndigheder til at respektere demonstranternes rettigheder.

Den magtfulde irakiske shiamuslimske leder storayatollah Ali al-Sistani opfordrer fredag de politiske partier i Bagdad til at danne en ny regering hurtigst muligt. Det sker forud for store planlagte demonstrationer mod USA i Bagdad.

Han opfordrede samtidig de politiske ledere og myndighederne til at respektere demonstranters rettigheder, så de får mulighed for at udtrykke deres utilfredshed og fremsætte krav.

Sistani kom med opfordringen via en af sine repræsentanter ved fredagsbønnen i den hellige by Kerbala.

Han appellerede samtidig til USA og andre lande om at respektere Iraks suverænitet.

Samtidig demonstrerede tusindvis af demonstranter mod USA på opfordring fra en anden magtfuld shiamuslimsk leder, Moqtada al-Sadr, som leder en af de vigtigste grupperinger i Iraks nationalforsamling.

Moqtada al-Sadr gav udtryk for, at en million mennesker måske ville møde op i løbet af fredagen og støtte hans krav om, at USA må forlade Irak.

Kravene støttes i dag af stadig flere, efter at USA den 3. januar ved et droneangreb i Bagdad likviderede den iranske general Qasem Soleimani.

Soleimani var general i Revolutionsgarden og leder af en særlig styrke, som tog sig af hemmelige operationer i udlandet.

Al-Sadr har fredag opfordret sine tilhængere til at protestere kraftigt mod USA, som for øjeblikket har 5000 soldater i Irak.

- Nej, nej, nej, Amerika, råbte tilhængere af al-Sadr taktfast i Bagdads centrale Karada-distrikt.

Al-Sadr har i de seneste år spillet en stadig mere nationalistisk rolle, hvor han har mobiliseret sine tilhængere til at gå imod korruption i regeringen og stillet krav om gennemgribende reformer.

Adskillige proiranske fraktioner fra Hashed al-Shaabis paramilitære styrke, som normalt er rivaler til Sadr, støtter hans protester og krav.

Men der kan opstå voldsomme spændinger mellem forskellige demonstrationer, og myndighederne har oprettet mange kontrolposter og afspærringer i det centrale Bagdad.

