- Vi vil ikke tillade, at Irak bliver forvandlet til en slagmark, hedder det i erklæring fra Bagdad.

Iraks udenrigsministerium meddeler onsdag, at det tager afstand fra Irans missilangreb på militærbaser med amerikanske soldater i landet, og at det indkalder den iranske ambassadør for at protestere.

- Udenrigsministeriet tager afstand fra disse angreb og opfatter dem som en krænkelse af Iraks suverænitet, hedder det i erklæringen.

Det bliver understreget, at Irak er en uafhængig stat, og at landets interne sikkerhed har højeste prioritet.

- Vi vil ikke tillade, at landet bliver forvandlet til en slagmark, hedder det i erklæringen.

/ritzau/Reuters