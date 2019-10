Meldingen fra premierminister Adil Abdul Mahdi kommer efter dage med voldsomme optøjer i Irak og 27 dræbte.

Iraks regering vil stemme om et lovforslag om at give fattige familier en basisindkomst.

Det siger Iraks premierminister, Adil Abdul Mahdi, på statsligt tv.

Meldingen kommer, efter at Iraks større byer er eksploderet i vold de seneste tre dage.

Adil Abdul Mahdi siger, at der ikke er nogen "magisk løsning" på Iraks vedvarende ledelsesproblemer og korruption.

Men han lover, at han vil forsøge at få vedtaget en lov, der giver fattige familier en grundindkomst.

Det siger han i en tv-tale ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Premierministeren siger videre, at demonstranternes krav om at stoppe korruptionen i landet er "korrekt".

Men han påpeger samtidig, at regeringen har brug for hjælp til at kunne udføre sine opgaver.

Regeringsfjendtlige demonstrationer har fyldt gaderne i hovedstaden, Bagdad, og andre større byer. Og politiet har svaret hårdt igen.

Siden tirsdag er mindst 27 mennesker dræbt ifølge politiet og hospitalskilder. Ifølge Iraks menneskerettighedskommission er over 1000 såret, skriver nyhedsbureauet AFP.

Onsdag meddelte Adil Abdul Mahdi, at der med virkning fra torsdag morgen klokken fem vil være udgangsforbud i Bagdad, indtil at der kommer besked om andet.

Tidligere var der blevet indført udgangsforbud i byerne Nasiriyah, Kut og Amara i den sydlige del af Irak, hvor urolighederne har været særligt intense.

Demonstrationerne er rettet mod påstået magtmisbrug, inkompetence og korruption i landets et år gamle regering og er den hidtil største udfordring for premierminister Adel Abdul Mahdi.

Demonstranterne, der hovedsageligt er unge irakere, siger, at arbejdsløsheden er taget til, og mange offentlige ydelser er blevet forringet.

Premierminister Abdel Abdul Mahdi har som svar på demonstrationerne lovet flere arbejdspladser.

/ritzau/