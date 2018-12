Et møde mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og Iraks politiske ledere blev aflyst på grund af uoverensstemmelser om mødets form.

Det meddeler den irakiske premierministers kontor onsdag aften ifølge nyhedsbureauet Reuters.

'Uoverensstemmelser om, hvordan mødet skulle holdes, førte til, at mødet blev erstattet af en telefonsamtale,' lyder det i meddelelsen.

Der var ikke umiddelbart flere oplysninger.

Det Hvide Hus' talskvinde, Sarah Sanders, oplyste kort forinden, at sikkerhedshensyn betød, at det ikke kunne lade sig gøre for Trump at mødes med premierminister Adel Abdul-Mahdi.

Hun tilføjer, at Mahdi har accepteret Trumps invitation og vil besøge Det Hvide Hus i det kommende år.

I meddelelsen fra den irakiske premierministers kontor er det ikke nævnt, om Mahdi tager imod invitationen og kommer til Washington.

Trump var tidligere på aftenen på et hemmeligt lynvisit hos de amerikanske soldater på en militærbase lidt uden for hovedstaden Bagdad.

Iraks regering har tætte militære og diplomatiske bånd til Washington. Men de færreste irakiske partier ønsker at blive set som værende meget tætte med USA.

Onsdag aften lyder der vrede ord over Trumps besøg i Irak fra lederen af en af de to store politiske blokke i det irakiske parlament.

Sabah al-Saidi, der leder den såkaldte Islah-blok, kalder Trumps besøg for »en grov krænkelse af Iraks suverænitet.«

»Den amerikanske besættelse af Irak er slut,« siger al-Saidi ifølge nyhedsbureauet AP.

Han tilføjer, at Trump ikke burde få lov at ankomme »som om Irak er en stat i USA.«

Al-Saidi vil indkalde parlamentet til et hastemøde for at drøfte Trumps besøg, siger han.

/ritzau/