Efter seks måneder er en ny regering på plads i Irak. Efterretningschef Mustafa al-Kadhimi skal stå i spidsen.

Iraks nationalforsamling har godkendt en ny regering. Det skete sent onsdag aften, efter at landet har været uden en regering i seks måneder.

Efterretningschef og tidligere journalist Mustafa al-Kadhimi bliver ny premierminister. Han vil dog begynde sin embedsperiode uden en fuld regering, efter at flere ministerkandidater er blevet afvist.

Tidligere premierminister Adel Abdul Mahdi, som har ledet en overgangsregering, trak sig sidste år, da tusindvis af demonstranter gik på gaden for at kræve flere job og en afsættelse af Iraks regerende elite.

Demonstranterne beskylder den politiske overklasse, der tog over, efter at USA væltede Saddam Hussein i 2003, for korruption, hvilket har lagt landets økonomi i ruiner.

Kampen om regeringsmagten har siden Adel Abdul Mahdis fratræden i november forhindret to nominerede kandidater til premierministerposten i at danne en regering.

53-årige Mustafa al-Kadhimi har indtil videre fået godkendt sine kandidater på posterne som indenrigsminister, forsvarsminister, finansminister og elektricitetsminister.

Afstemningerne om olieministerposten og udenrigsministerposten er blevet forsinket, da partierne ikke er nået til enighed om kandidaterne.

- Iraks sikkerhed, stabilitet og opblomstring er vores vej frem, skriver Kadhimi på Twitter natten til torsdag, efter at parlamentet har godkendt den nye regering.

Mustafa al-Kadhimi lover, at han vil gøre coronaviruspandemien, der har krævet omkring 100 menneskeliv i Irak, til en prioritet.

Derudover vil han sørge for, at de personer, som i de foregående måneder har dræbt demonstranter i landet, bliver holdt ansvarlige.

Ifølge irakiske embedsmænd er Kadhimi et acceptabelt valg som premierminister for både USA og Iran, der begge kæmper om indflydelse i Irak.

/ritzau/Reuters