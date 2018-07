Trods milliardbeløb er der stadig ikke strøm i Iraks byer døgnet rundt. Korruptionsanklaget minister er fyret.

Bagdad. Tre ugers omfattende protester mod korruption og gentagne strømafbrydelser har søndag fået Iraks premierminister, Haider al-Abadi, til at fyre sin energiminister.

Demonstranterne havde krævet ministerens afgang. I en meddelelse fra Abadis kontor hedder det, at energiminister Qassem al-Fahdawi er afskediget. Begrundelsen er "forværringen inden for elsektoren".

Timelange strømafbrydelser er en stor gene for mange irakere, særligt i sommermånederne. Her kan temperaturen mange steder nå op omkring 50 graders varme.

Protesterne brød først ud i den sydlige provins Basra. Mange af Basras indbyggere klager over, at de ikke mærker noget til forbedringer i et land, der ellers har store olierigdomme.

Både Basra og øvrige dele af Irak lider under hyppige strømafbrydelser, mangel på rent vand og høj arbejdsløshed. Mange irakere klager over, at staten ikke gør noget for dem.

Efter at præsident Saddam Hussein blev væltet i 2003, har Iraks regering afsat lidt over 250 milliarder kroner til at genopbygge elnettet i landet og sørge for en pålidelig strømforsyning til landets 38 millioner indbyggere.

Men mange af pengene menes at være forsvundet ned i politikeres eller erhvervsmænds egne lommer. Siden Saddam Husseins fald er der indgået omkring 5000 såkaldte spøgelseskontrakter i den offentlige sektor. Det viser en undersøgelse foretaget af Iraks parlament.

Irak ligger nummer 12 på Transparency Internationals liste over de mest korrupte lande i verden.

Under de seneste ugers demonstrationer har mindst 14 mennesker mistet livet i sammenstød med irakiske sikkerhedsstyrker.

Det er uklart, om fyringen af energiministeren vil få demonstranterne til at indstille deres protester, siger en politisk analytiker.

Hvis demonstranterne skal stilles tilfredse, "skal lederne af alle ministerier stilles for retten", siger analytikeren, Hisham al-Hashemi.

Siden 2003 er adskillige irakiske energiministre blevet fyret. En af dem er flygtet til udlandet efter at være blevet beskyldt for underslæb for mindst tre milliarder kroner.

/ritzau/