Det er på høje tid, at de irakiske myndigheder holder inde med henrettelser, siger Amnesty International.

Irak henrettede mandag 21 fanger, som var dømt for "terrorisme". Det skete i det berygtede Nasiriyah fængsel i den sydlige del af landet, oplyser hospitalskilder og kilder i landets politi.

De irakiske mænd kom fra forskellige provinser, og de var alle dømt efter en anti-terrorlovgivning fra 2005. Den giver mulighed for at afsige dødsstraf. Men der er ikke oplyste detaljer om, hvad de var dømt for.

FN's kommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, kalder det dybt problematisk, at Irak har henrettet de 21 terrordømte.

- Jeg er dybt bekymret for, hvad der vil ske med flere hundrede andre fanger, som nu synes at være i overhængende fare for at blive henrettet, siger hun.

Menneskerettighedsgruppen Amnesty International kalder henrettelserne for en skændsel.

Lynn Maalouf, som er med i Amnesty Internationals regionale ledelse i regionen, siger, at "det er på høje tid, at de irakiske myndigheder holder inde med at henrette folk".

- Gengældelseshenrettelser skaber ikke retfærdighed. Hverken for ofrene eller for deres familier - og de forstærker indtryk af delvis retfærdighed, siger hun og tilføjer:

- På et tidspunkt, hvor myndighederne presser på for at få afsluttet kapitlet med konflikten med Islamisk Stat, bør de netop sikre, at de ikke giver næring til en ny spiral af vold, som henrettelserne mandag er et eksempel på.

Irak ligger som nummer fire på listen over lande, som gennemfører henrettelser. Amnesty Internation har dokumenteret, at der blev foretaget 100 henrettelser i landet i 2019.

Iraks retssystem kritiseres fra mange hold for at være gennemsyret af korruption, for at gennemføre retssager uden ordentlig bevisførelse, og uden at forsvarere får en reel chance for at fremføre deres sag.

Samtidig kritiseres forholdene i overfyldte fængsler. Der er ofte sat 50 personer ind i celler, som er beregnet for 20 personer. Det siger kilder til AFP.

Personer, som er anholdt for småtyverier, sættes tit i celler med forhærdede jihadister fra IS. Det har tidligere ført til radikaliseringer af fanger.

/ritzau/AFP