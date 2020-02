600.000 demokratiske vælgere stemmer bogstaveligt talt med fødderne mandag aften, når det går løs i Iowa.

Demokratiske grupper har arrangeret børnepasning, så Iowas småbørnsfamilier kan stemme, og samkørsel så flest muligt kan komme til valgstederne.

Yngre vælgere opfordres til at gå til valgstederne mandag aften, så dårligt gående har en chance for at finde en p-plads.

Demokraterne i delstaten Iowa håber på høj valgdeltagelse, når de natten til tirsdag dansk tid samles for at finde den kandidat, der skal op mod Donald Trump ved præsidentvalget i november.

- Hvis valgdeltagelsen er høj, hvis folk bliver engageret, som normalt ikke er engageret, hvis de unge og arbejderklassen dukker op ... så tror jeg ikke alene, at vi kan vinde, men vi kan vinde stort, siger senator Bernie Sanders, der fører i meningsmålingerne i Iowa, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Klokken 19.00 (klokken 02.00 tirsdag dansk tid) lukker dørene i til de over 1600 steder i staten, hvorpå Demokraterne går i gang med at stemme. Og der ventes at gå et par timer, inden samtlige døre er åbnet igen og de første resultater er klar.

Valget afholdes ved et caucus, der på dansk kendes som vælgermøder eller forsamlingshusvalg.

Kun tre delstater, heriblandt Iowa, bruger i år denne type vælgermøder op til præsidentvalget i november.

Ved et caucus mødes partimedlemmer i private hjem, på skoler og i kirker for at stemme åbent om kandidaterne.

De omkring 600.000 registrerede demokratiske vælgere stemmer bogstaveligt talt med fødderne, når de skal vælge deres foretrukne kandidat blandt de 11 kandidater.

De stiller sig i en gruppe i lokalet alt efter, om de er tilhængere af Andrew Yang, Amy Klobuchar eller en af de øvrige ni kandidater.

Hvis gruppen ikke udgør mindst 15 procent af vælgerne, kan de enten forsøge at overtale andre til at tilslutte sig deres gruppe, selv bakke op om en mere populær kandidat - eller de kan tage hjem igen og lade være at stemme.

I de seneste meningsmålinger står Bernie Sanders bedst i Iowa, mens Joe Biden, der ellers er mest populær på landsplan, er en anelse efter. Han er skarpt forfulgt af Elizabeth Warren og Pete Buttigieg.

Sanders har afværget en række angreb fra flere af de øvrige kandidater, der mener, at han er for venstreorienteret til at slå Trump. Han peger på flere meningsmålinger, der viser det modsatte.

Tidligere vicepræsident Joe Biden - som Trump ofte omtaler nedladende som "Sleepy Joe", Søvnige Joe - slår på sin mangeårige politiske erfaring.

- Han er skræmt fra vid og sans ved tanken om at skulle op imod mig, og han har god grund til at være bekymret, sagde Biden under et af sine mange valgmøder i Iowa i weekenden.

/ritzau/