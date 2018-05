Den såkaldte hjerteslagslov er den strengeste abortlovgivning i USA. Loven forbyder næsten alle aborter.

Des Moines. Delstaten Iowas republikanske guvernør, Kim Reynolds, har fredag underskrevet en lov, der forbyder næsten alle aborter.

Med sin underskrift har hun således forbudt abort efter sjette uge og i de fleste tilfælde, hvor der kan konstateres hjerteslag.

Loven markerer den strengeste abortregulering i USA.

Idet Kim Reynolds underskrev loven, samledes demonstranter ude foran hendes kontor og råbte "min krop, mit valg".

Reynolds erkender, at den nye lov, der træder i kraft 1. juli, sandsynligvis vil medføre retssager.

- Men det her er større end bare lovgivning. Det handler om liv, og jeg kommer ikke til at give mig, siger hun.

Iowa-guvernøren underskrev loven omgivet af børn fra en lokal kristen skole samt børn af aborttilhængere.

Den såkaldte hjerteslagslov tillader fortsat abort i nogle tilfælde af voldtægt eller incest. For at blive undtaget skal en kvinde dog anmelde voldtægten inden for 45 dage og incest inden for 140 dage.

