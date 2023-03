Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Bill Ackerman brugte i virkeligheden et gammelt trick, da coronaen ramte.

Og det betød, at den famøse amerikanske investor fik sine penge – eller investeringer – igen 100.000 gange. På kun tre uger.

Hans firma tjente således lige omkring 18,1 milliard kroner allerede i begyndelsen af pandemien. Det fremgår at et uddrag fra en ny bog, 'Crash Landing' af Liz Hoffman, der er blevet bragt i Vanity Fair

Men det sluttede faktisk slet ikke der.

Alt i alt gav coronatiden Bill Ackermans selskab, Pershing Square Capital Management, et overskud på lige omkring 28 milliarder kroner.

For det var et kneb fra den seneste store finanskrise i 2008, som han hurtigt besluttede sig for at genbesøge i begyndelsen af 2020.

Kort og simpelt fortalt gik det ud på, at han købte såkaldte credit default swaps (CDS), kaldet kreditderivater på dansk.

Det betyder, at to parter indgår en aftale, hvor den ene part køber beskyttelse mod et finansielt tab af en specifik årsag af den anden part. Kontrakten og den løbende ydelse stiger så i værdi, jo mere det ser ud til, at den specifikke årsag, som man har forsikret sig mod, rent faktisk kommer til at ske.

Det var en strategi, der også i stort omfang blev brugt op til kollapset på det amerikanske boligmarked i slut-00erne. Man tjener penge på, at katastrofen indtræffer – eller at der i hvert fald er stor frygt for det.

I dette tilfælde udløste den verdensomspændende usikkerhed på de økonomiske markeder således de enorme gevinster til Bill Ackerman.

»Det var, som om han for en slik havde købt forsikringer mod oversvømmelse i et år med tørke, hvorefter han solgte det hele under en monsunregn,« som det lyder i boguddraget hos Vanity Fair.