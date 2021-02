Det var historisk, da Tesla tidligere i denne uge annoncerede en investering på hele 9,3 milliarder kroner i kryptovalutaen bitcoin.

Det begyndte måske i virkeligheden med en fræk tegning.

For kigger man tilbage på Tesla-ejer Elon Musks Twitter-aktivitet springer især et opslag fra december i øjnene.

Det udviklede sig nemlig til en særdeles interessant samtale, da verdens rigeste mand 20. december lagde et billede op af en munk, der bliver fristet af en letpåklædt kvinde. Hvor munken altså skulle repræsentere Elon Musk, der »prøver at leve et normalt, produktivt liv« ved ikke at lade sig friste af et bitcoin-eventyr. Det var denne tegning:

Tegningen som Elon Musk lagde på Twitter. Foto: Twitter Vis mere Tegningen som Elon Musk lagde på Twitter. Foto: Twitter

Og så var det, at den stenrige iværksætter Michael Saylor blandede sig med en utilsløret opfordring, der førte til følgende replikudveksling.

Michael Saylor: »Hvis du vil gøre dine aktionærer en tjeneste til en værdi af 100 milliarder dollar, så veksl Teslas formue fra dollar til bitcoin. Andre store virksomheder vil gøre det samme og med tiden vil den tjeneste blive 100 billioner dollar værd.«

Elon Musk: »Er det overhovedet muligt at foretage så store transaktioner?«

Michael Saylor: »Ja, jeg har investeret 1,3 milliarder dollar i bitcoin i de seneste måneder, og jeg vil gerne dele min metode med dig offline.«

I denne uge kom beskeden så om, at Tesla i januar har overgået Michael Saylors investering på knap otte milliarder kroner ved at investere for yderligere over en milliard i bitcoin. Hvilket i øvrigt fik værdien af kryptovalutaen til at skyde yderligere i vejret. Tirsdag satte den rekord med en værdi på lige over 48.000 dollar, cirka 297.000 kroner.

Tesla oplyste samtidig, at selskabet i fremtiden også vil acceptere bitcoin som betaling for biler og andre Tesla-produkter.

Michael Saylor er siden blev interviewet af CNBC, hvor han – med et skævt smil – svarer følgende på spørgsmålet om, hvorvidt han rent faktisk har talt med Elon Musk og er kommet med gode råd om Bitcoin-investeringen:

»Der findes jo forretningsmæssige regler for, hvordan ledere af virksomheder kan udtale sig til offentligheden, så der er begrænsninger for, hvad jeg kan sige,« lyder det fra Michael Saylor, inden han tilføjer:

Værdien af bitcoin er eksploderet i de seneste måneder. Foto: DADO RUVIC Vis mere Værdien af bitcoin er eksploderet i de seneste måneder. Foto: DADO RUVIC

»Men du ved, hvad vi skrev på Twitter, og du ved, hvad jeg har sagt hele tiden: Det er en god idé.«

Senere i interviewet fortæller Michael Saylor dog også, at han har talt med »mange chefer fra mange virksomheder« om at investere i bitcoin. Han har også på Twitter sagt tillykke til Elon Musk med investeringen i bitcoin.