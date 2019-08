Mens flertallet af amerikanske medier bruger ordet 'absurd' til at beskrive Donald Trumps argument for sit netop aflyste Danmarks-besøg, så slår avisen Washington Post en uventet kolbøtte.

Således opfordrer skribenten Dana Milbank til følgende, kulsorte satiriske plan:

»Grønland har stort set intet militær, så USA vil kunne besætte Nuuk på rekordtid. Et sådant angreb vil måske udløse en reaktion fra NATO. Men denne internationale aliance har allerede fået trukket alle tænderne ud takket være Trumps udenrigspolitik.«

Under valgkampen i 2016 opridsede Trumps republikanske modkandidat Ted Cruz, senator fra Texas, dette skræmmende scenarie:

»Hvis Donald Trump bliver præsident, vil vi en morgen vågne op til nyheden om, at Donald har angrebet Danmark med atomvåben.«

Og udløst af den helt nye diplomatiske krise mellem lilleput Danmark og kæmpe USA, antyder Dana Milbank nu i Washington Post, at vittigheden kan blive til tragisk virkelighed.

»Trump får tilsyneladende sine idéer fra tv-skræmen og tilfældige nyhedsmedier,« skriver Milbank, der samtidig fortæller historien om, hvordan han sidste år modtog en bekymret e-mail fra en læser i København.

»Jeg havde i min blog joket med, hvordan Trump ville stave 'Denmark' forkert i et tweet, hvor han retfærdiggjorde sit atomangreb på Danmark. Og læseren fra København tiggede mig: 'nu må du altså ikke give præsidenten gode idéer'.«

Som bevis for sin påstand om, at præsidenten ikke altid kan kende forskel på fiktion og virkelighed, genfortæller Washington Post-journalisten Donald Trump-skræmmehistorier om, hvordan mexicanske kvinder på hænder, fødder og hen over ansigtet bliver bundet med gaffatape. Hvordan de herefter kastes ind på bagsædet af menneskesmuglernes specialfremstillede biler, der kører hurtigere end politiets bedste. Og således smugles ind over grænsen til USA.

Hele dette skræmmebillede viste sig scene for scene at stamme fra Benicio del Toro-filmen 'Sicario: Day of the Soldado'.

Men bag Dana Milbanks kulsorte satire gemmer sig måske en skræmmende fremtidsvision.

»Lige nu bliver vi næsten nødt til at slå det hen som en dårlig vittighed. Men det er kun, fordi virkeligheden måske er lidt for skræmmende,« siger miljøforsker og journalist Scott Neuman fra USAs største radiostation, NPR.

»Virkeligheden er nemlig, at USA ikke er alene i sin interesse for Grønland. Kina og Rusland er blandt de mange interesserede. Mens miljøeksperter frygter klimaforandring og den hurtigt smeltende indlandsis, så gnider andre sig i hænderne.«

»Uden isen omkring Grønland er der således banet vej for helt nye strategiske søveje i forbindelse med fremtidige konflikter – krige. Og samtidig afdækkes ukendte mineralrigdomme i den grønlandske undergrund.«

»Lad os derfor håbe, at præsidenten ikke for nylig har set James Bond-filmen 'Quantum of Solace'. Her besætter skurkene nationer ved at få monopol på disses friskvandsforsyninger.«

»Og Grønlands is repræsenterer verdens næststørste friskvandsreserve,« skriver Dana Milbank.