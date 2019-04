Lidt for velpolstrede turister er skyld i, at æslerne på ferieøen Santorini i Grækenland bliver invalideret af rygskader.

Derfor opfordrer de græske myndigheder nu turister til at tænke sig om en ekstra gang, inden de sætter bagdelen op på et æsel.

Det er især i forbindelse med de 520 brostensbelagte trappetrin på en af klippestierne ved havnen i byen Fira, de stakkels æsler bliver sat på overarbejde, når de skal bære på for meget vægt.

Flere og flere æsler lider således i højere grad af alt fra rygproblemer, slidmærker fra sadlen og regulær udmattelse, fordi de skal slæbe rundt på tunge turister. Det skriver The Guardian.

Her rider en kvinde på et æsel på Santorini. Foto: Caters News

Derfor har myndighederne nu lanceret en ny kampagne, der skal få turister til at afvise tilbuddet om æselture op af bjerget og i stedet klemme ballerne sammen og selv gå turen op af trapperne.

Æselturene er ellers i høj kurs på den græske vulkanø. Især blandt krydstogtturisterne, der kan tage turen fra havnen til toppen af bjerget.

Æslerne bliver således tvunget til vandre turen op og ned af bjerget fire til fem gange hver eneste dag. Mange gange i temperaturer på over 30 grader.

Borgmester Nikos Zorzos udtaler i forbindelse med kampagnen, at Santorini vil påbegynde et samarbejde med netop krydstogtrederierne for at skabe opmærksomhed på, hvor meget æselturene skader dyrenes helbred.

For tunge turister skader æslerne på Santorini, som derfor opfordrer besøgende til at bruge deres egne ben til at komme rundt. Foto: SAKIS MITROLIDIS

Allerede sidste år indførte myndighederne på Santorini regler, der betyder, at æslerne højst må bære en vægt på 100 kilo eller en femtedel af dens egen vægt.

»Vores mulddyr og æsler er en del af vores tradition. De yngre ejere har forstået, at æslerne skal passes på,« siger borgmesten ifølge The Guardian.

De turister, der ikke selv kan magte gåturen op af trapperne, kan i stedet benytte sig af en kabelbane.

Tidligere ankom der dagligt omkring 18.000 krydstogtturister på Santorini, men grundet overturisme er antallet nu begrænset til 8.000.