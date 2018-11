Kosovo har lagt 100 procent told på varer fra Bosnien og Serbien efter en afvisning af Interpol-medlemskab.

Kosovo har onsdag hævet tolden på varer fra Serbien og Bosnien fra 10 til 100 procent. Det sker som reaktion på, at Serbien ifølge Kosovo har blokeret for Kosovos optagelse i politisamarbejdet Interpol.

Derudover har regeringen i Kosovo beordret, at alle varer på vej ind i landet, som ikke er sendt til "Republikken Kosovo", skal stoppes eller konfiskeres.

Hverken Bosnien eller Serbien anerkender det navn.

- Dette vil stoppe al handel mellem Serbien og Kosovo, siger den serbiske handelsminister, Rasim Ljajic.

Serbiens præsident, Aleksandar Vucic, har indkaldt til møde i Serbiens sikkerhedsråd for at drøfte den massive told.

- Det her er det største slag, som den regionale frihandelszone har oplevet, siger Mirko Sarovic, der er handelsminister i Bosnien.

Han henviser til, at de tre lande sammen med Albanien, Montenegro og Moldova er en del af Den Centrale Europæiske Frihandelsaftale, Cefta.

Dens formål er at harmonisere regler på tværs af landene med EU's regler.

Ifølge officielle tal eksporterede Serbien sidste år for værdier svarende til 3,2 milliarder kroner til Kosovo, mens trafikken den anden vej beløb sig til lidt under 160 millioner kroner.

Bosnien eksporterede for lige under 600 millioner kroner til Kosovo sidste år.

Kosovo indførte for to uger siden en toldsats på ti procent på varer fra de to lande. EU har siden opfordret Kosovo til at droppe den.

/ritzau/Reuters