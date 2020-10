En tragisk sag fra 2012 har fået den internationale politimyndighed Interpol til at udstede deres mest voldsomme efterlysning.

Den eftersøgte er en milliardær-arving til dele af Red Bull-imperiet.

Det skriver flere internationale medier. Heriblandt The Guardian.

Sagen tager sit udgangspunkt i 2012. Her kørte Vorayuth Yoovidhya galt i sin dyre Ferrari i Bangkok, Thailand.

Han er barnebarn af en af medstifterne til af Red Bull-imperiet Chaleo Yoovidhya. Og dermed arving til milliarder af energidrink-kroner.

Efter ulykken stak Vorayuth Yoovidhya af.

På stedet blev en politibetjent efterladt. Betjenten var blevet ramt af Vorayuth Yoovidhya i sin Ferrari.

Betjenten døde.

Vorayuth Yoovidhyas ødelagte Ferrari. Foto: STR

Siden har undersøgelserne af sagen kørt. Men i juli måned i år blev sagen nedlagt. Det førte til opstand i Thailand, hvor mange anså det som værende et bevis på, at folk med penge kan få det, som de vil.

Selv var Vorayuth Yoovidhya, der også kaldes 'Boss', ikke i Thailand, da sagen blev droppet.

Han flygtede nemlig ud af landet i 2017.

Det skete på i et privatfly.

Re Bull-arvingen Vorayuth Yoovidhya flygtede ud af Thailand i 2017. Nu er han efterlyst internationalt. Foto: STR

Siden sagen blev nedlagt i juli måned har flere thailandske myndigheder set nærmere på omstændighederne fra 2012.

Blandt dem er statsadvokaten i Thailand og premierministerens kontor. Og her kom man frem til, at sagen var blevet 'kompromitteret'.

Den nye fokus på sagen har nu fået Interpol til at udstede en såkaldt 'red notice', der er den højeste efterlysningsgrad, Interpol kan udstede.

Man ønsker ganske enkelt Vorayuth Yoovidhya fundet med alle midler.

»Efter vi modtog bekræftelse, har vi sendt et ønske om at finde frem til ham til alle 194 medlemslande. Vi må gøre, hvad end det kræver ... for at få ham tilbage til det her land, da det er en meget alvorlig forbrydelse,« siger oberst Krissana Pattanacharoen fra politiet i Thailand i forbindelse med den nylige efterlysning.

Vorayuth Yoovidhya er sigtet for skødesløs kørsel af en bil med døden til følge og for at tage kokain.

Vorayuth Yoovidhyas familie er den næstrigeste i Thailand med en formue på omkring 125 milliarder kroner.