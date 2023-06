Er det tilladt at pryde Starbucks lokaler med LGBTQ+-dekorationer såsom flag og kopper?

Nej, hvis du spørger medarbejderne direkte – for Starbucks-ledelsen tillader det ikke, mener medarbejderne.

Derfor kritiserer medarbejderne nu virksomhedens retningslinjer på området.

På Twitter har kaffekædens medarbejderforening efterfølgende delt en udtalelse, hvor de uddyber kritikken.

De mener, at Starbucks sender det signal, at LGBTQ+-miljøet ikke er velkommen i kaffekædens butikker.

Sagen kommer i forbindelse med, at juni officielt er pride-måned.

I udtalelsen kommer medarbejderne med en række eksempler, der begrunder deres utilfredshed.

I Columbus, Ohio, valgte en butiksansvarlig angiveligt at fjerne et regnbueflag i butikken. Det fik efterfølgende en kunde til at returnere sin kaffe og gå.

Og i Atlanta, Georgia, har en ansat fortalt, hvordan vedkommende angiveligt fik af vide, at regnbueflag eller andre dekorationer ikke var velkomne i butikken.

Starbucks-ledelsen afviser alle anklager.

»Der har ikke været nogen ændring af vores LGBTQ+-politik, og vi fortsætter med at opfordres vores butiksledere til at fejre den (pride-måneden, red.) med deres lokale samfund,« siger en talsperson til CNBC.

Dog siger talspersonen også, at der er regler for udsmykning af butikker. Og disse regler holdes adskilt for sig.

Eksempelvis er det op til den enkelte butiksleder at beslutte, hvordan en butik skal dekoreres.

Starbucks siger derfor også til Fox News, at der er 'fake news', når kaffekæden bliver beskyldt for ikke at være inkluderende over for LGBTQ+-miljøet.