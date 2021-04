»Ryd The Capitol.«

Vicepræsident Mike Pence sad i et sikret rum i den amerikanske kongresbygning, da han om eftermiddagen 6. januar foretog et nødopkald til forsvarschefen.

Rundt omkring på gangene genlød råbene: »Hæng Mike Pence. Hæng Mike Pence.«

Det viser et fortroligt notat fra det amerikanske forsvarsministerium, som Pentagon har skrevet til internt brug.

Daværende vicepræsident Mike Pence fotograferet i kongressen dagen efter stormløbet på regeringsbygningen. Foto: POOL Vis mere Daværende vicepræsident Mike Pence fotograferet i kongressen dagen efter stormløbet på regeringsbygningen. Foto: POOL

Nu har nyhedsbureauet The Associated Press fået kendskab til dokumentet, som kaster lidt mere lys over, hvad der rent faktisk skete i de hektiske timer den skæbnesvangre januardag, hvor Trump-støtter forsøgte at forhindre, at Joe Biden blev USAs næste præsident.

Den tidslinje, som forsvarsministeriet har lavet på baggrund af bevismateriale og vidneudsagn, gør det også klart, at den siddende præsidents passivitet under oprøret fik afgørende betydning for, at der gik så lang tid, før det blev slået ned.

Kort før Mike Pence greb telefonen og forsøgte at genskabe ro og orden, var ophidsede demonstranter trængt ind i bygningen, mens de tæskede løs på kongressens vagter, råbte slagord til støtte for Donald Trump og vandaliserede bygningen.

Flere af dem gav højlydt udtryk for, at de ville klynge vicepræsidenten op i en medbragt galge.

Vrede Trump-tilhængere i kamp med politiet foran Kongressen 6. januar 2021. Foto: Roberto Schmidt/Ritzau Scanpix Vis mere Vrede Trump-tilhængere i kamp med politiet foran Kongressen 6. januar 2021. Foto: Roberto Schmidt/Ritzau Scanpix

Fem mennesker mistede livet under stormløbet på The Capitol, og mange blev alvorligt såret.

Opkaldet til Pentagon viser, at Mike Pence, som kort forinden havde gjort sig ud til bens hos Donald Trump, fordi han nægtede at forpurre godkendelsen af Joe Biden som ny præsident, forsøgte at genvinde kontrollen over situationen.

Andre steder i bygningen foretog senatets flertalsleder Chuck Schumer og formanden for Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi lignende opkald og forsøgte at få nationalgarden sat ind mod optøjerne.

»Vi har brug for hjælp,« sagde en hårdt presset Schumer i telefonen mere end en time efter, at bøllerne var brudt ind i regeringsbygningen.

Demonstranterne forcerede både politiet og barrikaderne og trængte ind i Kongressen. Foto: Shannon Stapleton/Reuters Vis mere Demonstranterne forcerede både politiet og barrikaderne og trængte ind i Kongressen. Foto: Shannon Stapleton/Reuters

Alligevel viser dokumentet fra det amerikanske forsvarsministerium, at der gik flere timer, før oprørerne var blevet fordrevet fra stedet, og der igen var kontrol over situationen.

Fordi Donald Trump ikke tog affære, efterlod det et tomrum, hvor det var op til embedsmændene i Pentagon at reagere på tv-billederne, hvor demonstranter belejrede demokratiets højborg og løb kongressens sparsomme politikorps over ende, fremgår det af Pentagons redegørelse.

»Vi må genskabe orden,« sagde forsvarschefen Mark Milley i en telefonsamtale med lederne i Pentagon.

Alligevel viser forløbet, som forsvarsministeriets egen undersøgelse har kortlagt, at de første Trump-støtter brød ind i bygningen omkring klokken 14.

Uromagere fandt også vej til Nancy Pelosis kontor under stormen på Kongressen. Blandt andre Richard Barnett, som her ses på top-demokratens kontor. Foto: SAUL LOEB Vis mere Uromagere fandt også vej til Nancy Pelosis kontor under stormen på Kongressen. Blandt andre Richard Barnett, som her ses på top-demokratens kontor. Foto: SAUL LOEB

Derefter fulgte horden af vrede demonstranter, som løb ad de bonede marmorgulve og krævede død over både Pence og Pelosi.

Dokumentet viser, at sikkerhedsberedskabet allerede på dette tidspunkt var steget, mens de demokratisk valgte flygtede i sikkerhed, og oprørene indtog deres kontorer og endevendte deres skuffer, men der blev ikke sendt yderligere styrker til The Capitol.

De fortrolige optegnelser afslører, hvordan et panisk opkald fra en kongresvagt omsider fik situationens alvor til at gå op for folkene i Pentagon.

Først en time efter, at demonstranterne var trængt ind i kongressen, gav hærminister McCarthy en mundtlig tilkendegivelse af, at Nationalgarden skulle sættes ind.

Tusinder af Trump-tilhængere var forsamlet i Washington 6. januar. I en tale opfordrede Trump tilhængerne til at 'marchere mod Kongressen'. Kort efter blev kongres-bygningen angrebet. Foto: Brendan Smialowski/AFP Vis mere Tusinder af Trump-tilhængere var forsamlet i Washington 6. januar. I en tale opfordrede Trump tilhængerne til at 'marchere mod Kongressen'. Kort efter blev kongres-bygningen angrebet. Foto: Brendan Smialowski/AFP

Men de tropper, der var i nærheden, var kun forberedt på at dirigere trafikken. Forsvarets ledere pointerede, at det ikke var forsvarligt at sætte dem ind i en krisesituation som denne og tøvede med at sætte dem ind.

Omkring klokken halv fire sendte forsvarsministeriet sikkerhedsstyrker ud for at bevogte de private boliger, hvor forsvarets top bor.

Endnu var der ikke sendt en eneste styrke til kongressen.

Klokken 16.17 reagerede Donald Trump endelig på presset og bad på Twitter sine tilhængere om at gå hjem i fred.

WOW -- @JoaquinCastrotx plays video of the insurrectionist on the right reading through a bullhorn the Trump tweet on the left, attacking Pence as the riot raged. pic.twitter.com/G1fgaKe14h — Eric Columbus (@EricColumbus) February 11, 2021

Først omkring klokken halv fem havde militæret en plan for at sende Nationgarden ind.

Ifølge tidslinjen fra Pentagon ringede både Pelosi og Schumer igen til forsvarschefen og lederne i Pentagon omkring klokken 16.40.

Nancy Pelosi havde ifølge en talsmand en længere samtale med forsvarsministeriet ledere og anklagede dem for at have håndteret opstanden dårligt. Hun skal også have antydet, at forsvarstoppen var på oprørernes side.

Først tyve minutter over fem begyndte de første soldater at ankomme til The Capitol.

Lederen af den kontroversielle sammenslutning QAnon, Jake Angeli, var også med, da kongressen blev stormet 6. januar. Foto: SAUL LOEB Vis mere Lederen af den kontroversielle sammenslutning QAnon, Jake Angeli, var også med, da kongressen blev stormet 6. januar. Foto: SAUL LOEB

De begyndte at rydde regeringsbygningen, men få – næsten ingen – blev anholdt, skriver AP.

Omkring klokken 20.00 6. januar blev kongresbygningen igen erklæret sikker.