Det skulle egentlig have været den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden, der fik al opmærksomheden.

I stedet endte en ung mand med mørkt, bølget hår og brune øjne med at sætte store dele af internettet i brand. For ligheden med hans berømte - og afdøde - onkel mener flere nemlig er slående.

Denne uge afholder Demokraterne i USA deres konvent, hvor de officielt nominerer den person, der skal være partiets præsidentkandidat.

Den tidligere vicepræsident Joe Biden er den, som partiet har peget på, og i den forbindelse har flere store demokratiske navne som den tidligere præsident Barack Obama og den tidligere præsidentkandidat Hillary Clinton via digitale taler rost kandidaten og udtrykt deres støtte til ham.

Tirsdag aften dukkede den unge mand med det mørke hår så op i en video, der blev afspillet under konventet.

Ved siden af ham stod hans mor, Caroline Kennedy, der er barn af den tidligere præsident, John F. Kennedy, som blev snigmyrdet tilbage i 1963.

Under talen fortalte hun, at det i år er 60 år siden, at hendes far blev nomineret til at være Demokraternes præsidentkandidat.

»Han udfordrede amerikanerne til at se mod fremtiden, følge med ham på en rejse mod en ny grænse,« sagde hun, hvorefter den unge mand, som er hendes yngste barn - sønnen Jack Schlossberg - tog ordet:

»Det var et opråb til dem, der er unge i hjertet, uanset deres alder eller politiske overbevisning. Tiderne har ændret sig, men temaerne i min bedstefars tale - mod, sammenhold og patriotisme - er lige så vigtige i dag, som de var i 1960. Og endnu engang har vi brug for en leder, der mener, at USA's bedste dage ligger forude,« sagde han.

Jack Schlossberg, Caroline Kennedy’s son — the late JFK JR, her brother. pic.twitter.com/1HVSiQnO9K — silverprincess (@marsha_vivinate) August 19, 2020

Nærmest i samme øjeblik, som Jack Schlossberg tonede frem på skærmen, begyndte folk på de sociale medier at skrive: 'Hvem er han?'

Kort efter begyndte flere folk at påpege, at han ligner sin mors lillebror - den afdøde John F. Kennedy Jr., der på tragisk vis døde i et flystyrt i 1999, da han blot var 38 år.

'Jeg gispede lige. Caroline Kennedy Schlossbergs søn ligner mærkbart hendes afdøde bror/hans afdøde onkel. Wow,' skriver en bruger på Twitter, mens en anden skriver:

I just gasped. Caroline Kennedy Schlossberg’s son looks remarkably like her late brother/his late uncle JFK, Jr. Wow. #DemConvention — InfoSecSherpa (@InfoSecSherpa) August 19, 2020

'Wow. Jack Schlossberg, kan du sige John F. Kennedy Jr. genfødt?'

'Hvorfor har ingen fortalt mig, at Caroline Kennedys søn ligner JFK Jr. på en prik,' skriver en tredje bruger, mens en fjerde skriver:

'De Kennedy-gener er stærke! Jack Schlossberg giver mig JFK Jr.-minder.'

I slutningen af talen tog Jack Schlossberg, der for tiden studerer på Havard University - ligesom hans bedstefar gjorde det - ordet igen:

Kkkkkkk just discovered Jack Schlossberg and apparently so did the rest of the internet — Simone Buteau (@simoneybeee) August 19, 2020

»Ved dette valg er vores fremtid på stemmesedlen. For min generation vil det definere resten af vores liv. Vi er nødt til at bekæmpe klimaforandringer, vi er nødt til at sætte en stopper for racistiske uretfærdigheder,« sagde han og fortsatte.

»Det er op til os. Lad os på det gjort. Lad os vælge Joe Biden som den næste præsident i USA.«

Den amerikanske præsidentvalg - hvor Joe Biden er oppe imod den nuværende præsident, Donald Trump - finder sted den 3. november.