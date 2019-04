Han gik viralt, da han i et bizart tv-interview for syv år siden fortalte, hvordan han havde reddet en kvinde fra en overfaldsmand. Historien blev delt og set millioner af gange, men nu er helten dømt for mord.

Den dengang 24-årige canadiske hjemløse blev verdenskendt som 'Kai den øksesvingende blaffer'.

I 2012 havde Caleb 'Kai' McGillvary med en økse forsvaret en kvinde og en håndværker, som blev overfaldet af en mand. Onsdag dømte retten i New Jersey ham skyldig i et mord på en 73-årige advokat, som han havde begået kun få måneder senere. Det skriver New York Post.

Forbrydelsen fandt sted i 2013, hvor internethelten fik husly hos offeret i New York. Få dage senere blev Caleb 'Kai' McGillvary arresteret for at have tæsket manden ihjel.

I sit forsvar påstod i dag 30-årige Caleb 'Kai' McGillvary, at han havde handlet i selvforsvar efter modparten havde forsøgt et seksuelt overgreb mod ham.

Det fandt dommerne dog ikke troværdigt og henviste i den forbindelse også til offerets skader. Strafudmålingen finder sted i juni.

I det virale tv-interview fra 2012 fortalte Caleb 'Kai' McGillvary med slang og stor indlevelse, hvordan han havde blaffet sig til et lift hos en mand, der kort efter påkørte en håndværker og derefter angreb en kvinde.

Til deres held greb Caleb 'Kai' McGillvary en økse og uskadeliggjorde angrebsmanden, som havde kastet sig over kvinden. Efter klippet blev publiceret på Youtube i 2013 er videoen set mere end syv millioner gange.