Hvis der i lang tid var en manglende respekt for coronavirus over hele verden, så er det i høj grad vendt nu. Det er på nogle områder på grænsen til paniske handlinger.

Det er specielt på området omkring værnemidler, såsom mundbind, at verdens store nationer lige nu ryger i kamp med hinanden.

USA bliver af tyskerne beskyldt for 'moderne pirateri', og det er ikke bare en enkelt nation, der ikke er tilfreds med amerikanernes ageren på markedet for værnemidler.

Den seneste historie handler om 200.000 masker, der ifølge tyskerne skulle være gået til det tyske politi. I stedet endte de i hænderne på amerikanerne. Det skriver The Guardian.

Det er myndigheder i Berlin, der udviser utilfredshed og indenrigsministeren for staten Berlin, Andreas Geisel, er manden, som beskylder amerikanerne for 'moderne pirateri'.

»Det her er på ingen måde sådan, man skal behandle transatlantiske partnere. Selv i disse tider med den globale krise burde man ikke bruge metoder fra det vilde vesten,« siger han.

Det amerikanske firma 3M, der har modtaget ordren fra kinesiske producenter, afviser, at det skulle være sendt til det tyske politi.

Andre lokale myndigheder i lande som Frankrig og Brasilien udtrykker også utilfredshed over måde, som amerikanerne opfører sig på markedet.

»Jeg fandt en sending med masker, som var ledige, og amerikanere, jeg taler ikke om den amerikanske regering, men amerikanere overbød os. De tilbød tre gange prisen og foreslog at betale med det samme. Jeg kan ikke gøre det. Jeg bruger skatteborgernes penge, og jeg kan kun betale, når de bliver afleveret, og vi har sikret kvaliteten,« siger Valérie Pécresse fra den franske region Île-de-France til BFMTV.

En anden sending var pakket og klar til at lette mod Frankrig, da amerikanere kom ind og overbød.

Opgøret på markedet bliver nu af flere kaldt for 'maske-krigen', og den kommer på et tidspunkt, hvor amerikanerne selv afviser at sende nogle af de værnemidler, de producerer, til nabolande som Canada og Latinamerika.

Den canadiske premierminister Justin Trudeau betegnede den beslutning som en 'fejl', hvorefter han også mindede om, at amerikanerne også køber varer af canadiske producenter.

Det kan altså komme til at bide USA i nakken, hvis de ikke ønsker at handle med andre lande.

Priserne på værnemidler er presset så højt i vejret, og det er sket flere gange, at amerikanerne overbyder sig selv på markedet.



Andrew Cuomo, der er guvenør i New York siger, at det er ‘som om at være på eBay med 50 andre stater’.

Præsident Donald Trump har ikke lagt skjul på, at han nok skulle sørge for, at USA har, hvad de har brug for til at komme igennem corona-krisen. Hvis man spørger nogle af de andre store lande, så bliver det dog gjort på en måde, som skader resten af verden.

USA har knap en kvart million borgere, som er blevet testet positiv for coronavirus. Det er suverænt flest i verden.