De seneste døgn har været én stor nedtur for Rusland og Vladimir Putin.

Ukraine har formået at tilbageerobre store mængder territorium, mens russiske soldater er flygtet i al hast.

Det ser skidt ud for Rusland. Og de har ikke mange muligheder tilbage, hvis de skal fortsætte den fremmarch, som blev indledt med den totale invasion af Ukraine i februar, mener ekspert.

Umiddelbart har Rusland nemlig ikke tænkt sig at bakke ud af Ukraine. Det slog Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov, fast mandag.

Det efterlader ifølge Michael Kofman, der er ekspert i Rusland og militære strategier, Putin med få muligheder.

Det fortæller han i podcasten War on the Rocks, hvor han er fast deltager.

Ingen af Putins muligheder er dog gode.

»Så hvad er deres muligheder? De er, et: at erklære det her som en krig og kunne mobilisere fuldt. To: ændre reglerne angående værnepligtige, hvilket vil gøre dem dybt upopulære. Rusland vil ikke nødvendigvis gøre nogen af de her ting, men de har ikke mange muligheder tilbage,« siger Michael Kofman.

Han fortæller, at der også kan være en mellemvej. Delvis mobilisering.

»Delvis mobilisering ville gøre, at de kunne tvinge folk på slagmarken. Og det er meget forskelligt fra at tilbyde folk en masse penge for melde sig frivilligt,« siger Michael Kofman.

Der har været meget snak om en mulig generalmobilisering. Det tror Michael Kofman dog ikke på.

»Generalmobilisering er noget, de kan gøre i teorien, men i virkeligheden ville det skabe store problemer og være problematisk politisk,« siger han.

Der er også den ultimative mulighed. Atomvåben.

»Jeg tror ikke, Rusland er et sted endnu i Ukraine, hvor de kunne finde på at bruge taktiske atomvåben. Men der er en tydelig vej hen til, at de kunne finde på det. Putin kan komme til at stå med valget,« siger Michael Kofman.

Han slår fast, at der i første omgang vil være tale om en sprængning med små konsekvenser. En taktisk sprængning.

»Det kunne være et atomvåben over Sortehavet eller Snake Island, et sted hvor der ikke er mange følgeskader,« siger Michael Kofman.

En atomsprængning vil dog være et voldsomt skridt. Og muligvis et skridt på vej mod en reel atombombe mod ukrainsk jord.

Han tror dog ikke helt på, at vi er der. Men …

»Jeg mener ikke, risikoen for brug af atomvåben er høj, men den er ukomfortabelt høj i forhold til, hvad man normalt ville se i en krig.«