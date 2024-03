Ukraine er under pres, men amerikanske toppolitikere kan ikke få hjælpepakke igennem.

USA's præsident, Joe Biden, har tirsdag advaret Kongressens ledere om, hvor galt det kan gå i Ukraine, hvis ikke landet får mere hjælp.

Men et møde med præsidenten og topfolk fra Republikanerne og Demokraterne endte uden en Ukraine-aftale.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Mødet blev indkaldt for at overbevise Mike Johnson, den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, om at bakke op om en stor hjælpepakke til Ukraine samt for at undgå en nedlukning af dele af regeringsapparatet.

Nedlukningen regner mødedeltagerne med at kunne undgå.

Men Ukraine kom der ikke enighed om, og ifølge Johnson er der mere brug for at tale om reformer ved grænsen til Mexico. Det var Biden ikke enig i.

- Behovet er presserende i Ukraine, sagde Biden, som også holdt møde på tomandshånd med Johnson.

Toprepublikaneren insisterede imidlertid på, at "førsteprioriteten" for USA måtte være den mexicanske grænse. Dermed ligger han på linje med den sandsynlige republikanske præsidentkandidat, Donald Trump.

Støttepakken har et omfang på 95 milliarder dollar svarende til mere end 650 milliarder kroner.

Ukraine står til 60 milliarder dollar, men også blandt andet Israel er en del af pakken.

I Senatet blev den stemt igennem med 70 stemmer mod 29. Men Johnson har afvist at sætte pakken til afstemning i Repræsentanternes Hus, hvor Republikanerne har flertal.

Med til mødet var også Demokraternes leder i Huset, Hakeem Jeffries, samt Senatets demokratiske flertalsleder, Chuck Schumer, og oppositionsleder Mitch McConnell.

- Der var enighed i rummet om, at Zelenskyj og Ukraine vil tabe krigen uden hjælp, sagde Schumer ifølge AFP.

Han fortalte, at Ukraine-hjælpen nu ligger i Johnsons hænder, og at flere gjorde opmærksom på, hvor vigtig hjælpen er. Schumer kaldte mødet et af de "mest intense", han har været med til.

Til gengæld blev der meldt om fremskridt i forhold den nedlukning, som fredag truer dele af det amerikanske regeringsapparat på grund af budgetuenigheder i Kongressen.

- Vi får finansieret regeringsapparatet, sagde Mike Johnson efter mødet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/