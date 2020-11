Et drama tager i disse timer til i den amerikanske delstat Arizona, hvor Donald Trump stille og roligt er halet ind på Joe Biden det seneste døgn.

Ude foran optællingscenteret i Maricopa County er en stor gruppe demonstranter, der hovedsageligt støtter Donald Trump, mødt op. Stemningen er intens.

De mener nemlig, at der foregår en omfattende kampagne med svindel og snyd med stemmeoptællingen, som skal frarøve Donald Trump sit præsidentembede.

Blandt demonstranterne er flere med synlige kamprifler og håndvåben.

Konspirationsteoretikeren Alex Jones Foto: OLIVIER TOURON Vis mere Konspirationsteoretikeren Alex Jones Foto: OLIVIER TOURON

En er sågar mødt op med høtyv.

Ude foran bygningen har en række betjente taget opstilling. Også de har rifler og skudsikre veste på.

Selve optællingscenteret er blevet lukket af for pressen, da flere af demonstranterne har forsøgt at komme ind i centeret og ind til det personale, der tæller stemmer, ved at udgive sig for at være journalister, fortæller en journalist fra ABC 15 Arizona.

Demonstranterne råber – blandt mange andre ting – 'count the vote', hvilket betyder 'tæl stemmerne'.

En del af mødt op med kamprifler Foto: Rick D'Elia Vis mere En del af mødt op med kamprifler Foto: Rick D'Elia

De er vrede over, at flere tv-stationer har udråbt Biden som vinder i Arizona, selvom stemmerne ikke endegyldigt er talt op endnu.

Helt på kogepunktet kom stemningen, da den verdenskendte konspirationsteoretiker og radiovært hos Infowars, Alex Jones, mødte op.

Demonstranterne sværmede omkring ham og råbte hans navn, hvorefter han leverede en kamptale.

»De forsøger at stjæle valget, men Amerika er klar over, hvad der er sket, og nu slår vi tilbage,« sagde Jones blandt andet, i følge Reuters, til stor jubel for de fremmødte:

En er mødt op med en fakkel og høtyv Foto: JIM URQUHART Vis mere En er mødt op med en fakkel og høtyv Foto: JIM URQUHART

»Verden følger med i det her eksempel i Arizona, præsidenten følger med i det her eksempel i Arizona. Vi vil ikke tillade, at de stjæler det her.«

På et tidspunkt kom en lille gruppe moddemonstranter og holdt et skilt op, hvor Trump blev portrætteret som en nazistisk gris.

De blev jagtet og omringet, men betjente kom dem hurtigt til undsætning, og de kom umiddelbart ikke til skade.

Inde i optællingscenteret fortsætter optællingen af stemmer på trods af protesterne ude foran, melder myndighederne.