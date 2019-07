To teenagere er mistænkt for drabet på en professor samt et ungt kærestepar.

Politiet har nu intensiveret jagten på de formodede gerningsmænd omkring den lille canadiske by Gillam i det nordlige Manitoba i Canada.

Byen huser kun 1.200 mennesker og er omgivet af svært fremkommeligt terræn.

»Der er masser af tætte buskadser og sumpområder. Vi tror, at de stadig er i området,« siger en talskvinde for canadisk politi, Julie Courchaine, på et pressemøde.

24-årige Chynna Deese og hendes australske kæreste Lucas Fowler på 23 år. Foto: NSW Police Force Vis mere 24-årige Chynna Deese og hendes australske kæreste Lucas Fowler på 23 år. Foto: NSW Police Force

I løbet af de seneste dage har politiet modtaget 80 tips fra borgerne, der mener at kunne bidrage til sagen.

De to canadiske teenagere Bryer Schmegelsky og Kam McLeod på henholdsvis 18 og 19 år blev oprindeligt meldt savnet sidste fredag.

Men i begyndelsen af denne uge tog sagen en overraskende drejning.

Canadisk politi udpegede de to som hovedmistænkte i sagen, hvor en 64-årig universitetsprofessor fra Vancouver samt en amerikansk kvinde og hendes australske kæreste på brutal vis blev myrdet.

Sent mandag aften i denne uge blev der fundet en udbrændt bil i Gillam, som politiet mener, at de to teenagere har kørt i.

Det er politiets vurdering, at teenagedrengene fortsat er til fods og gemmer sig i naturen omkring Gillam.

Området skulle dog være plaget af mange fluer og myg, som kan være svære at holde ud, hvis man ikke er udstyret med myggespray og lange ærmer og bukser, skriver CNN.

Politiet anser de to teenagere som farlige og er massivt til stede i området i og omkring byen for at finde de to unge mænd.