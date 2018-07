Det svenske meteorologiske Institut advarer søndag mod ekstremt høje temperaturer i visse dele af Sverige.

Stockholm. Det er ikke kun i Danmark, at sommervejret har taget til, og varmen breder sig mere, end den plejer. Det oplever de også øst for Øresund.

Høje temperaturer får nu Det Svenske Meteorologiske institut, SMHI, til at advare om ekstremt høje temperaturer i Sverige.

Instituttet advarer om temperaturer på helt op mod 33 grader i den østlige del af Svealand-regionen. Det skriver SVT.

Advarslen gælder for Örebro, Västmanland, Södermanland, Uppsala og hovedstaden Stockholm.

Fra søndag og frem til onsdag forventer instituttet, at den maksimale temperatur i dagtimerne kan blive op til 30 grader eller højere.

Men selv om varmen ikke stiger væsentligt over weekenden, har man alligevel valgt at advare, siger SVT's meteorolog Ebba Måtensson.

- Det er ikke nogen stor forskel i forhold til lørdag. Varmen bliver ved, og derfor forhøjer man advarslen til stadie to, siger hun.

Den klare blå himmel, der er over Danmarks svenske naboer, betyder også, at UV-indekset er højt i flere dele af landet, fortæller meteorolog Deana Bajic.

- Det er især højt hele vejen langs østkysten samt fra Svealand og nordpå. Man skal absolut overveje at beskytte små børn, og undgå direkte sol i længere tid mellem klokken 11 og klokken 16.

- Men det er heller ikke ufarligt i skyggen, fordi UV-strålingen blot reflekteres, siger hun.

Prognosen for den følgende uge ser søndag lidt koldere ud. Her er forventningen, at temperaturen kommer til at falde en smule i Sverige.

/ritzau/