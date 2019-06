»Det er ingen overdrivelse at sige, at vi skulle gå over døde lig.«

Ordene er englænderen Nick Hollis', og de falder under et interview, der beskriver hans kamp for at bestige Mount Everest – noget han klarede om morgenen den 21. maj i år.

At han skulle træde over de frosne og forlængst døde klatrere, var noget, han faktisk var forberedt på. Men han anede ikke, at der var så mange, der lige var døde.

Den 45-årige klatrer har nu besteget alle de syv højeste bjerge i verden, men turen op til toppen på det 8850 meter høje Mount Everest var meget værre, end han havde forventet.

Den engelske klatrer Nick Hollis på vej mod toppen af Mount Everest. Foto: SOCIAL MEDIA

Ifølge myndighederne i Nepal har 11 mistet livet på vej mod toppen i denne sæson. Ni på vej op fra Nepal og to på vej mod toppen fra Tibets side.

»Jeg havde ikke regnet med at se så mange klatrere, som var døde enten den samme dag eller dagen før,« siger Hollis.

Den nepalesiske regering har udstedt 381 tilladelser til at bestige bjerget i år. Det er rekord, og hver tilladelse indbringer et gebyr på 73.000 kroner.

Når man regner sherpaerne og guiderne med, har der været godt 800 mennesker på bjerget i den korte periode i slutningen af maj, hvor det er muligt at nå til tops.

På dette foto taget den 22. maj i år ses de mange klatrere på vej mod toppen af Mount Everest. Foto: HANDOUT

Det værste har været de 'inkompetente klatrere', som bevægede sig langsomt gennem den teknisk udfordrende del af ruten, mener Nick Hollis.

De skabte store forsinkelser for de øvrige.

Nick Hollis beskriver de ubeskrivelige scener ved Base Campen, hvor mange planlagde turen mod toppen:

De havde ikke styr på de mest basale ting, som hvordan man sikrer sit udstyr.

»Disse folk er komplette begyndere,« siger Hollis!