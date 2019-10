Da britiske Alex Lewis vågnede op efter tre måneder i koma, kunne han intet huske fra sit liv indtil da.

I stedet for at fortælle ham sandheden om deres opvækst, valgte hans tvillingebror at lyve for ham og opdigte historier om, hvor god deres barndom havde været. Det var først mange år senere, da Alex fandt et billede i sin mors soveværelse, at den mørke hemmelighed kom frem.

Dokumentaren 'Tell Me Who I Am', der lige nu kan ses på Netflix, fortæller den sande historie om tvillingebrødrene Alex og Marcus Lewis - og den er blevet kaldt både 'hjerteskærende', 'chokerende' og 'rystende'.

Hvis du ikke ønsker at få spoilet indholdet af den, skal du stoppe med at læse nu.

I 1982 - da Alex Lewis var 18 år - mistede han alle sine minder efter en alvorlig motorcykelulykke.

Da han vågnede efter tre måneder i koma, havde han glemt alt om, hvor han boede, hvem hans forældre var, hvem han selv var. Det eneste, han kunne huske, var den person, der sad ved hans side - tvillingebroderen Marcus.

Det var derfor Marcus, der måtte udfylde de tomme huller i Alex' hukommelse og forsøge at få brikkerne i puslespillet til at passe.

Men i stedet for at lægge puslespillet, så det dannede det korrekte billede af deres liv indtil da, valgte han at rykke rundt på brikkerne og samle dem anderledes. Frem for at fortælle Alex' sandheden om deres barndom, opdigtede han idylliske historier.

Her ses Marcus Lewis og Alex Lewis i en scene fra dokumentaren 'Tell Me Who I Am'. Foto: Netflix Vis mere Her ses Marcus Lewis og Alex Lewis i en scene fra dokumentaren 'Tell Me Who I Am'. Foto: Netflix

»Jeg følte, at jeg ikke havde noget valg,« fortæller Marcus ifølge norsk TV 2 i dokumentaren.

Bad om tilgivelse

Efter at have tilbragt en længere periode på hospitalet, kunne Alex sammen med Marcus flytte hjem til deres velhavende mor, Jill, og stedfaderen Jack i Sussex.

Men Alex kunne ikke genkende hverken sin kolde og fraværende mor eller sin strenge stedfar.

Han kunne heller ikke huske, at han sammen med sin bror var blevet tvunget til først at sove i kælderen - og derefter i en seng ude i et skur i haven.

Som årene gik, blev Alex tættere med sin familie - og han tænkte ikke nærmere over det besynderlige i, at han skulle sove i skuret, for det var det eneste, han kendte til på grund af hukommelsestabet, og for ham blev det normalt, skriver Time.

Samtidig var Marcus fast besluttet på at give sin bror bedre barndomsminder og fortalte ham om, hvordan de sammen havde været på hyggelige familieferier.

Men intet af det var sandt.

Det var dog først otte år senere - i 1990 - at det så småt begyndte at gå op for Alex, at der var noget galt.

Da brødrenes stedfar lå alvorligt syg af kræft og var få dage fra at dø, kaldte han brødrene til sig og bad dem om tilgivelse.

Alex forstod ikke, hvad han mente - og Marcus fortalte ham det ikke.

Fundet af billedet i soveværelset

Først da deres mor fem år senere også døde af en kræftsygdom, begyndte brikkerne at falde tilbage på deres rette plads.

Da de ville gøre huset rent, fandt tvillingerne ude på badeværelset et skab fyldt med sexlegetøj - og inde på moderens soveværelse fandt de et låst skab skjult i garderoben.

Inde i skabet fandt de et nøgenbillede af dem selv.

Deres hoveder var dog blevet revet af billedet.

Fundet af billedet gjorde, at Alex spurgte sin bror, om de var blevet seksuelt misbrugt af deres egen mor.

Det bekræftede han.

Det var dog først flere år senere, at den fulde sandhed om de rædsler, de havde været udsat for, kom frem. Faktisk var det først, da de to brødre begyndte at indspille dokumentarfilmen, at Marcus fortalte alt om, hvad de havde været udsat for.

Det var ikke kun moderen, der havde misbrugt dem. Det var også moderen venner - og moderen havde flere gange efterladt dem alene i vennernes huse, så de kunne gøre med dem, hvad de ville.

Overgrebene stoppede først, da brødene var 14 år.

I dokumentaren kalder Marcus sin brors hukommelsestab for 'en gave'. Han kunne glemme, hvad de havde været udsat for - mens Marcus måtte tvinge sig selv til at glemme og samtidig lod som om, at de opdigtede historier, han fortalte, var ægte

I et interview med LA Times fortæller den i dag 54-årige Alex, at han ikke er vred på sin bror for at have holdt sandheden skjult for ham så længe.

»Marcus holdt hele denne historie for sig selv. Han begravede det hele. Han lagde alt ned i en Pandoras æske og rakte aldrig ud til andre for at få hjælp. Da det gik op for mig, hvad han havde gjort... Folk spørger, om jeg ikke er vred på min bror. Men hvorfor skulle jeg være det? Han gjorde det hele for mig. Jeg er imponeret over det,« forklarer han.

Tvillingerne, som første gang fortalte om dele af deres historie i et interview tilbage i 2013, er i dag begge gift og har to børn. Og begge mener, dokumentaren har hjulpet dem:

»Marcus er fri. Han er lettere. Og jeg har fået mit puslespil - den sidste brik, jeg manglede,« fortæller Alex til LA Times.