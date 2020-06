Der er ingen tvivl: Donald Trump og Washington D.C.s borgmester, Muriel Bowser, hader hinanden.

Det skriver avisen The Washington Post.

Efter voldsomme demonstrationer i sidste weekend kaldte Donald Trump hovedstadens borgmester 'svag' og 'ekstremt venstreorienteret'. Og for at få taget et billede af sig selv med en bibel i hånden beordrede præsidenten i mandags Nationalgarden til at rydde pladsen Lafayette Square foran Det Hvide Hus med både tåregas og gummikugler.

Og reaktionen (nogle kalder det hævn) fra byens kvindelige borgmester, Muriel Bowser, kom hurtigt og med store bogstaver – bogstaveligt talt.

På borgmesterens ordre blev der skrevet 'BLACK LIVES MATTER' hele vejen ned ad 16th Street i Washington D.C. Foto: JIM LO SCALZO - EPA Vis mere På borgmesterens ordre blev der skrevet 'BLACK LIVES MATTER' hele vejen ned ad 16th Street i Washington D.C. Foto: JIM LO SCALZO - EPA

'Black Lives Matter' står der nu på gaden i Washngton D.C. Foto: CARLOS VILAS DELGADO Vis mere 'Black Lives Matter' står der nu på gaden i Washngton D.C. Foto: CARLOS VILAS DELGADO

Således beordrede Muriel Bowser, at det antiracistiske slogan 'BLACK LIVES MATTER' blev skrevet med 12 meter høje bogstaver i trafikgul maling hele vejen ned ad hovedstadens 16th Street, en gade, der ender på pladsen foran Det Hvide Hus.

Og som ekstra krydderi på opgøret mellem præsidenten og borgmesteren omdøbte sidstnævnte førnævnte Lafayette Square til 'Black Lives Matter Plaza'.

»Venstreorienterede banditter ødelægger vores gader. Genindfør lov og orden.«

Sådan lød sms-beskeden, der lørdag aften via mobilnettet blev sendt ud til millioner af Trump-vælgere.

Fredelige demonstrationer over hele USA. Foto: ELSA - AFP Vis mere Fredelige demonstrationer over hele USA. Foto: ELSA - AFP

Men både i Washington D.C. og resten af USA var billedet et helt andet.

Således forsvandt godt 80.000 demonstranter i New York City som dug for solen, allerede en halv time før storbyens udgangsforbud trådte i kraft.

Og ved lørdagens rekordstore demonstrationer over hele landet var billedet det samme.

Demonstranter fra alle samfundslag, i alle aldre og af alle racer deltog. Og selv om budskabet imod politivold og systematisk racisme var stærkere end nogensinde, var volden, hærværket og sammenstød med politiet ikkeeksisterende.

Ingen kan komme i nærheden af Det Hvide Hus. Det sørger et nyt, solidt metalhegn for. Foto: MANDEL NGAN - AFP Vis mere Ingen kan komme i nærheden af Det Hvide Hus. Det sørger et nyt, solidt metalhegn for. Foto: MANDEL NGAN - AFP

»Det er et fantastisk syn,« fortæller den amerikanske radiovært og journalist Stephen Henderson til B.T.

»For første gang i årtier virker USA samlet i en sag mod racisme – på tværs af racer, samfundslag og aldersgrupper. Og ved at overholde samtlige regler ned til den mindste detalje tager demonstranterne brodden af enhver form for kritik,« siger Stephen Henderson.

Men inde bag det solide metalhegn, der efter Trumps ordre nu er rejst hele vejen rundt omkring Det Hvide Hus, er der ingen begejstring at spore.

Lørdagen gik uden pressemøde eller officielle meddelelser fra Donald Trump, der var uvant tavs. Men sent fredag aften havde præsidenten travlt på Twitter, hvor han blandt andet skrev:

»Washington D.C.s inkompetente borgmester har travlt med at angribe Nationalgarden, de selvsamme modige mænd og kvinder, der har reddet hendes by fra total ydmygelse.«