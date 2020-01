Længe havde en amerikansk teenagepige forsøgt at fortælle politiet, hvad hun blev udsat for derhjemme, men ingen troede angiveligt på hende.

Derfor besluttede hun sig til sidst for at gøre noget ved det selv - og satte et skjult overvågningskamera op.

Det skriver Channel 3 News.

Fordi ingen troede på den 14-årige pige, besluttede hun sig for selv at skaffe de nødvendige beviser, fortæller hendes mor - der ikke selv har forældremyndighed over datteren - til det amerikanske medie.

Damon Becnel. Foto: Okaloosa Department of Corrections Vis mere Damon Becnel. Foto: Okaloosa Department of Corrections

Hun installerede derfor et overvågningskamera i hjemmet i Okaloosa County i Florida - og kort tid efter kunne hun aflevere to videoklip til politiet.

I den ene video, som er optaget før jul, kan man ifølge Channel 3 News se, hvordan hendes far, der af politiet er blevet identificeret som 47-årige Damon Becnel, råber ad pigen og på et tidspunkt nikker hende en skalle.

Man kan også se, hvordan manden råber ad en af pigens hunde, som han også slår. Senere holder han også en kniv op mod hundens hals.

Mishandlingen af hundene fik pigen til at hoppe op på ryggen af sin far, mens hun råbte, at han skulle stoppe.

»Jeg dræber hunden,« kan man høre, at Damon Becnel råber i videoen, før han skubber sin datter ind i en væg og giver hende en skalle.

Den 2. januar blev Damon Becnel anholdt og sigtet for både mishandling af pigen og for mishandling af dyr. I en udtalelse til Channel 3 News fortæller Damon Becnels far - Tom Bechel - at hans barnebarn nu bor et andet sted og er i sikkerhed.

»Hun forsøger at vende tilbage til et normalt liv med skole og aktiviteter. Den hændelse, som fandt sted før jul, stemmer ikke overens med min families værdier eller opførsel,« siger han og slutter:

»Jeg håber, at min søn får den behandling, han har brug for, og at vi kan få fred til at hele.«