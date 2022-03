Hitler, al-Gaddafi og Saddam Hussein. I de seneste uger er der blevet trukket paralleler mellem Vladimir Putin og nogen af historiens værste statsledere.

Og i den forbindelse melder spørgsmålet sig: Hvorfor er der ikke nogen, der fjerner Putin fra magten hurtigst muligt?

Jo Jakobsen, professor ved Institut for Sociologi og Statskundskab, mener, at der er én særlig grund til, at Putin tilsyneladende er i sikkerhed i Moskva – mens den krig, han selv startede, dræber både civile og soldater:

»Først og fremmest er man stort set holdt op med at likvidere statsoverhoveder. Det er derfor usandsynligt i denne sammenhæng. De styrker, der kan fjerne ham, skal så komme inde fra Rusland. Man kunne godt tage ind i Irak og Libyen, men vi har aldrig været i en situation, hvor man forsøger at fjerne en leder, der har enorme mængder atomvåben.«

Det siger Jo Jakobsen, professor ved Norwegian University of Science and Technology, til Dagbladet.

Ifølge ham er man derfor meget varsom med at foreslå et tvangsregimeskift i Rusland.

For hvis man begynder at presse Putin op i et hjørne, så bliver situationen endnu mere usikker.

Putins våben, heriblandt atomvåben, er nemlig så grusomme, at det vil bringe hele verden i fare, hvis han affyrer, og det er altså grunden til at NATO og Vesten er tilbageholdende.

B.T. har tidligere talt med militærforsker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen, der tilslutter sig Jo Jakobsens overbevisning om, at den eneste mulighed for at fjerne Putin fra magten vil være, at det skulle komme indefra.

Men heller ikke den mulighed ligger lige til højrebenet.

»Det bliver svært. For Putin har jo brugt hele sin regeringstid – og før det – på at opbygge et system, der er loyalt mod ham. Der er alle mulige mekanismer i systemet, der skal opdage og forhindre kup og modarbejdelse af ham,« fastslår militærforskeren.

Ifølge Flemming Splidsboel, der er Ruslandsekspert og seniorforsker, skal vi frem til det punkt, hvor russere, der støtter Putin, bliver så presset økonomisk på grund af sanktionerne, at de ikke kan få det til at hænge sammen længere.

»Lige nu bliver det russiske folk banket af militæret, hvis de går et par hundrede ned og demonstrerer. Men hvis de er 5.000 eller 50.000, så kan de ikke allesammen få bank. Det er den koordination, der kan være svær, men nødvendig,« siger Ruslandseksperten.

Om russerne på et tidspunkt vil fjerne Putin fra magten er umuligt at forudsige. Dog tror Jo Jakobsen ikke, at krigen vil forsætte i mange år, da Rusland ikke har kapaciteten til det. Især ikke mod et Ukraine, der får støtte fra Vesten.