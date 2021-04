Fra flere vinkler ser man manden gå ned ad gaden i centrum af New York. Længere fremme går en ældre asiatisk kvinde mod ham.

Lige før hun passerer manden, sparker han hende i brystet, så hun falder om på asfalten. Han sparker derefter til hende igen og to gange mere, før han går videre.

Ifølge New York Post råbte manden lige inden det første spark: »Fuck dig, du hører ikke til her.« Ligeså chokerende ser man i en overvågningsvideo fra en ejendom, hvordan to personer ser overfaldet ske, men intet foretager sig for at hjælpe den 65-årige kvinde. Det uprovokerede overfald skete klokken 11.40 en mandag formiddag, men ingen ringede efter politiet.

Overfaldsmanden fortsatte derfor uhindret sin dag.

Den grove voldsepisode er blot det seneste eksempel på et voksende antal hadforbrydelser mod asiater i USA. Alene i New York har politiet oplevet en rekordhøj stigning i hadforbrydelser mod asiater på 1.300 procent siden begyndelsen af pandemien.

I dagene efter overfaldet på den 65-årige kvinde iværksatte politiet en jagt på manden, hvis billede hurtigt spredte sig på internettet og på efterlysninger på lygtepæle.

Onsdag, to dage senere, blev 38-årige Brandon Elliot anholdt. Han boede på et opholdssted for hjemløse i nærheden og var lige blevet prøveløsladt fra fængslet.

Han er tidligere idømt 15 års fængsel for mordet på sin mor i april 2002.

Offeret brækkede bækkenet, og hun blev straks ført til hospitalet, hvor hendes tilstand meldes som stabil.

»Det er absolut modbydeligt,« siger Corey Johnson fra byrådet i et tweet.

»Disse angreb mod asiatiske newyorkere må stoppe. Vi har ingen plads til had, og vi skal altid tage affære, når vi ser det.«