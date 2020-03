Den rekordstore hjælpepakke, som det amerikanske senat forventes at vedtage onsdag, indeholder blandt andet massive lån til USA's nødstedte firmaer - undtaget er dog Donald Trumps familiefirma.

Som krav for at vedtage pakken, der oprindeligt blev strikket sammen af Donald Trumps republikanske partifæller, kræver senatets demokratiske medlemmer nemlig, at de fordelagtige statslån til en samlet værdi af 500 milliarder dollar ikke kan gives til Trump-familien eller medlemmer af den amerikanske kongres - Senatet og repræsentanternes hus.

Hjælpepakken, der har en samlet værdi af 2.000 milliarder dollars, skal nu vedtages i repræsentanternes hus, hvor demokraterne har et stort flertal.

Herefter går den videre til præsidentens bord, hvor alle forventer en hurtigt underskrift, så pengene kan blive fordelt.

Trump Tower i New York. Foto: ALBA VIGARAY - EPA

Enkelte frygter dog nu, at Donald Trump vil nedlægge veto på grund af udelukkelsen af egne økonomiske interesser.

Og da præsidenten i søndags blev spurgt, om han ville være villig til at holde sine egne firmaer uden for hjælpepakken, svarede han ifølge CNN:

»Nu får vi se, hvad der sker. Jeg ved bare, at vi bliver nødt til at redde vores store fantastiske amerikanske firmaer.«

Pengene fra den store hjælpepakke kan uddeles til blandt andet oliefirmaer, flyselskaber, casinoer, hoteller og USA's kulsejlede krydstogtindustri.

Undtagelsen gælder hele Trumps familie. Fra venstre er det Eric, Ivanka, præsidenten selv og Donald Jr. Trump. Foto: TIMOTHY A. CLARY - AFP

Udover undtagelsen for Trump, kongresmedlemmerne og begge parters familiemedlemmer, gennemtrumfede senatets demokratiske medlemmer, at der fremover bliver holdt et skarpt øje med, hvem der får hjælpen, hvad de bruger den til, og hvornår de betaler gælden tilbage.

Efter krisen i 2008 og 2009 'glemte' mange industriledere ifølge radiokanalen NPR således at hjælpe deres medarbejdere.

Istedet opkøbte ledelsen deres egne aktier, hævede derved firmaernes pålydende værdi og udskrev til sidst kæmpe bonusser til sig selv.

»Det er den slags, vi vil udgå denne gang. Det her gælder den amerikanske befolkning ikke de amerikanere, der allerede har mere end nok,« siger én af senatets 47 demokratiske medlemmer, Bernie Sanders, der også er præsidentkandidat.