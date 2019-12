Vulkanudbrud i New Zealand har kostet mindst fem personer livet. Der er ingen meldinger om kvæstede danskere.

Udenrigsministeriets Borgerservice i Danmark har ingen meldinger om, at der skal være danskere blandt de døde eller tilskadekomne efter et voldsomt vulkanudbrud på White Island i New Zealand mandag eftermiddag lokal tid.

- Generalkonsulatet i Auckland og den danske ambassade i Canberra følger situationen tæt og er i dialog med de lokale myndigheder, lyder det fra Borgerservice.

Vulkanudbruddet har kostet mindst fem personer livet, mens minimum 18 personer er kommet til skade, oplyser politiet i New Zealand.

Flere af de tilskadekomne er udlændinge, der er passagerer på et krydstogtskib fra Australien.

Borgerservice opfordrer danskere i New Zealand til at følge de lokale myndigheders anvisninger.

New Zealands nationale katastrofeberedskab advarer om, at det er farligt at opholde sig i nærheden af vulkanøen, der også kaldes Whakaari.

Hvis man befinder i området, skal man ifølge myndighederne holde sig inden døre med lukkede døre og vinduer, da asken fra vulkanudbruddet kan være sundhedsskadelig. Især hvis man lider af åndedrætsbesvær.

Askepartikler kan være spredt flere kilometer væk fra vulkanen.

Den danske generalkonsul i Auckland, Inger Mortensen, følger situationen tæt. Ligesom Borgerservice kender hun ikke til tilskadekomne danskere.

- Jeg er i kontakt med de newzealandske myndigheder. Men der er ikke nogen, der får noget at vide i øjeblikket, fordi det stadig er en situation i udvikling, siger hun.

Inger Mortensen henviser til at følge situationen gennem newzealandske medier og myndigheder.

Danskere i New Zealand kan desuden kontakte generalkonsulen, hvis de har behov. Mandag aften lokal tid har Inger Mortensen ikke hørt fra nogen danskere i området.

/ritzau/