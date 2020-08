»Du må ikke se på hende, og du må bestemt ikke snakke til hende.«

Sådan lød beskeden angiveligt i mange år til samtlige ansatte på ét af USA's mest populære tv-programmer 'The Ellen Degeneres Show'.

I et nyt interview bekræfter den australske tv-stjerne Neil Breen, at dette også var beskeden, han fik, da han i 2013 var én af Ellen Degeneres' gæster i studiet i Los Angeles:

»Gæsterne fik nærmest skældud, allerede før vi trådte ind ad døren. Og Ellens medarbejdere og teknikere levede i konstant frygt for deres chef.«

Ellen DeGeneres og hendes skuespiller-hutru Portia de Rossi. Foto: VALERIE MACON - AFP

Sådan fortæller den australske tv-personlighed, der i dag selv er vært for australiens 'Today's Show'.

»Det var virkelig bizart. Og jeg ved ikke, om Ellen Degeneres selv var klar over, hvad der foregik. Jeg fik nemlig ikke lov til at tale til hende,« siger Neil Breen i et nyt interview med den australske radiostation BC4.

Med godt fire millioner daglige seere er 'The Ellen Degeneres Show' ét af USA's mest populære.

Men i dag er både showets og Degeneres' egen popularitet i frit fald.

Ellen DeGeneres. Foto: FREDERIC J. BROWN - AFP

Problemerne for den 62-årige tv-stjerne startede, da flere forhenværende ansatte via de sociale medier klagede over showets 'giftige arbejdsmiljø'.

Ansatte blev angiveligt fyret og udelukket, hvis de for eksempel meldte sig syge eller blev gravide.

Showets chefer er også blevet anklaget for racisme, og mindst én anonym kilde har også angrebet Ellen Degeneres personligt.

»Ellen udser sig hver dag specielt én person at hade og chikanere. Og den eneste trøst er, at det som regel kun varer én dag. Ellen udvælger sig nemlig altid et nyt offer,« lød det i online-angrebet.

Ellen DeGeneres er midt i sit livs nedtur. Foto: FREDERIC J. BROWN - AFP

Fra ledelsens side har man forsøgt at påtage sig ansvaret ved at påpege, at hovedpersonen selv ikke har været indblandet.

I overensstemmelse med den såkaldte 'cancel-kultur', hvor kendisser og produkter bliver boykottet på stribe, har Ellen Degeneres' mellemledere således både bukket, skrabet og sagt undskyld.

Torsdag brød sagens hovedperson endelig tavsheden. Ellen Degeneres sagde således udskyld i en video-besked på sin hjemmeside. Men skaden er måske allerede sket.

Ifølge mediet Hollywood Reporter fortsætter nedturen således for Ellen. Og ifølge bladet er Degeneres' såkaldte 'brand' indtil videre faldet 40 procent i værdi.