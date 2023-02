Lyt til artiklen

Ingen har set skyggen af britiske Nicola Bulley, en 45-årig mor til to, siden hun 27. januar gik en tur med sin hund, Willow.

Nu er der fundet et lig i en flod, tæt på det sted, hvor kvinden forsvandt for mere end tre uger siden.

Det skriver Sky News.

»Et eftersøgningshold og specialenheder har overværet stedet og undersøgt vandet – og de har desværre fundet et lig,« skriver Lancashire Politi i en officiel meddelelse og fortsætter.

»Der er endnu ingen officiel identifikation af liget, så vi kan derfor ikke sige, om det er Nicola Bulley.«

Politiet har underrettet Nicola Bulleys familie om det tragiske fund.

En familie, der består af to små piger på seks og ni år og hendes mand, Paul Ansell.

Paul Ansell har tidligere udtalt, at han aldrig vil miste håbet om at finde sin kone, og at hans fokus er på at støtte deres to piger.

Fundet af liget kommer som led i en massiv eftersøgning, hvor både helikoptere, droner, dykkere og hunde har været i brug, ligesom et område på 15 kilometer langs den flod, hvor Nicola Bulley forsvandt, er blevet undersøgt.