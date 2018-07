Bravo Tours sender torsdag 189 feriegæster til Grækenland. Ingen bliver hjemme som følge af naturbrande.

Athen. Naturbrandene i Grækenland har ikke fået danskere, der torsdag rejser med Bravo Tours til landet, til at aflyse deres ferie.

Derfor sender rejseselskabet torsdag 189 feriegæster til Grækenland, fortæller Stig Elling, der er rejseambassadør for Bravo Tours.

- Der er ingen gæster, der har ytret ønske om ikke at ville gennemføre deres planlagte rejse. Der har mere været informative spørgsmål fra gæsterne om, hvordan det bliver gennemført, og om det bliver gennemført, siger han.

39 danske feriegæster blev mandag og natten til tirsdag evakueret fra havnebyen Rafina i Grækenland som følge af naturbrande nær hovedstaden Athen.

Ifølge græske myndigheder er 79 døde som følge af de voldsomme brande. Ingen danskere er iblandt.

Elling forklarer, at det er forskelligt, hvor i området de 189 gæster skal bo. Kun et fåtal skal dog bo på det hotel, der blev evakueret danskere fra.

- På selve hotellet vil jeg skyde på, at der skal 20-30 mennesker hen, men vi har ikke vurderet endnu, om vi vil bruge hotellet, selv om det godt kan bruges, siger han:

- Det, der er sket, gør, at det måske ikke er så rart et sted at være, så vi vurderer, om der eventuelt skal findes andre steder til de mennesker.

De danske feriegæster blev evakueret efter opfordring fra de græske myndigheder, der fandt det uforsvarligt at have dem boende så tæt på brandene.

Evakueringen skete med små både, som sejlede fra en lille havn midt om natten. Efter evakueringen har to danskere - en 56-årig kvinde, som faldt i vandet, og en 6-årig pige - været indlagt på hospitalet til observation.

Begge er dog udskrevet nu. Gæsterne er blevet flyttet til et nyt hotel, og alle har besluttet at blive i Grækenland, fortæller Elling. De fleste af dem rejser hjem torsdag.

- Hvis der er nogen, der har det rigtig skidt, er det selvfølgelig muligt at få noget krisehjælp, men den situation har vi ikke været ude i endnu, siger Stig Elling.

/ritzau/