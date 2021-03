Der gik chokbølger gennem den svenske by Vetlanda, da en 22-årig mand gik til angreb og sårede syv personer onsdag eftermiddag.

Tidligere lød det, at tre af dem var i livsfare, men det er ikke længere tilfældet.

Det oplyser de svenske myndigheder på et pressemøde torsdag eftermiddag:

»I går havde tre personer livstruende skader. Fem har været på intensivafdeling. I dag er alle patienterne i stabil tilstand, og ingen af dem er længere i livsfare,« lyder det fra Martin Takac, der er Sundhedsdirektør for kirurgisk afdeling i Region Jönköping.

Politi til stede i Vetlanda. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Han oplyser videre, at alle, inklusiv gerningsmanden, fortsat er indlagt.

Politiet oplyser, at de dog ikke er blevet meget klogere på motivet bag angrebet, som her et døgn senere efterlader Sverige i fortvivlelse og forfærdelse. Undersøgelser pågår fortsat, og indtil videre betragtes det som mordforsøg, men de kan fortsat ikke udelukke, at der er et terrormotiv bag:

»Forbrydelsen er klassificeret som mordforsøg. Vi undersøger, om der er et terrormotiv. Vi undersøger det nøje.«

Det var onsdag klokken 14.54, at politiet modtog alarmopkaldet om, at noget voldsomt skete ved Storgatan i den centrale del af Vetlanda, der har små 14.000 indbyggere.

En hjerteformet buket roser er lagt ved et af gerningsstederne. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

18 minutter senere blev den 22-årige, der er fra Afghanistan, anholdt af politiet 200 meter væk nær en skole. Han blev skudt i benet.

Forinden var indbyggere ifølge Expressen blevet angrebet fem forskellige steder. Det er dog endnu uklart, præcist hvilken rute gerningsmanden gik, og hvor mange der blev såret de forskellige steder.

Mediet omtaler, at ét angreb skulle være foregået ved supermarkedet Willys. Aftonbladet supplerer med, at der i Gretas Blommor, en blomsterbutik, efterfølgende var store blodpletter på gulvet som bevis på de voldsomme begivenheder. Udenfor var der sat levende lys.

»Det var lille og hvidt, og der så ud til at være blod på,« siger en af mændene, der ønsker at være anonym, til mediet.

Vidner har udtalt, at gerningsmanden var 'et kendt ansigt' i bybilledet omkring banegården. Det er desuden kommet frem, at den 22-årige tidligere har været dømt for en mindre narkoforseelse, som kostede dagsbøder for 1.500 svenske kroner.

Ifølge svensk radio, P1 Morgon, var han ved bevidsthed og talende, da han blev kørt til hospitalet efter anholdelsen.

Der er siden angrebet blevet oprettet en kriseorganisation, og politiet har brugt det seneste døgn på at afhøre en masse vidner, ransage boliger og har lavet flere beslaglæggelser.

Mere kan de ikke oplyse på nuværende tidspunkt.