18 smittede. Ingen døde. Ingen indlagte.

Det lyder som lidt af et drømmescenarie i disse corona-tider, hvor overskrifterne i verdenspressen dagligt kan fortælle om tusindvis af smittede, indlagte på intensiv og døde på grund af covid-19.

Men få smittede, ingen indlagte eller døde er om ikke andet virkeligheden på Færøerne, hvor myndighederne har formået at inddæmme smitten.

Grunden til succes hedder massetestning.

På Færøerne har man således testet et antal, der svarer til 200 pct. af befolkningen, skriver TV2.

Alle landets borgere kan blive testet gratis - uden henvisning og uanset symptomer. Og alle, der ankommer til landet, bliver sendt til tvungen test på ankomstdagen.

I skrivende stund er over 113.00 mennesker blevet testet for den omsiggribende virus.

Baggrunden for Færøernes massetestning er et gammelkendt testredskab, som man på øerne tidligere har brugt til at teste laks for sygdomme.

Det har betydet, at Færøerne - modsat Danmark og andre lande i verden - fra begyndelsen af epidemien har været klar til teste.

Rejsende til Færøerne skal have foretaget en obligatorisk covid-19 test. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Rejsende til Færøerne skal have foretaget en obligatorisk covid-19 test. Foto: Niels Christian Vilmann

Teststrategien er dog meget dyr. Den koster en million kroner om ugen. Myndighederne har dog vurderet, at metoden er alle pengene værd.

Strategien består også af smitteopsporing - blandt andet hjælper politiet, som er vant til efterforske, med at finde frem til folk, der potentielt kan være smittet med covid-19.

Lige nu er smittekurven i landet igen faldende.