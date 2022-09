Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Pludselig dukkede de op midt i det eksklusive ferieparadis, hvor de blev sat af på gader, der normalt befærdes af ultravelhavende amerikanere.

Ingen havde særligt mange ejendele med. Højst lidt poser og rygsække. Trætte børn kunne ses hængende over skuldre.

»Vi vidste ikke, at vi skulle herhen. Vi anede intet om det,« som Eliomar Aguero fortæller ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Og det opsummerer meget godt, hvordan han og tusindvis af andre migranter uforvarende er blevet brikker i et ophidset politisk spil i USA.

Eliomar Aguero (med kasket og gult tørklæde om halsen) er en af migranterne, der er ankommet til Martha's Vineyard. Foto: CJ Gunther Vis mere Eliomar Aguero (med kasket og gult tørklæde om halsen) er en af migranterne, der er ankommet til Martha's Vineyard. Foto: CJ Gunther

For onsdag ankom 50 hovedsageligt venezuelanere – heriblandt Eliomar Aguero – med to fly til den lille, eksklusive ferieø Martha's Vineyard, der hører til østkyststaten Massachusetts.

Endnu er detaljer omkring flyene, der kom fra San Antonio og mellemlandede i Florida inden ankomsten til Martha's Vineyard, uklare.

Sikkert er det dog, at Florida-guvernør Ron DeSantis har taget æren for det, kritikerne kalder et »politisk stunt«.

»Vi arbejder med innovative måder til at beskytte Florida mod resultatet af Bidens grænsepolitik,« som han siden har sagt på et pressemøde.

Migranterne havde ikke mange ejendele med. Mest bare poser. Foto: CJ GUNTHER Vis mere Migranterne havde ikke mange ejendele med. Mest bare poser. Foto: CJ GUNTHER

Dermed har solskinsstaten nu tilsluttet sig de lignende protester fra andre republikansk styrede stater som Texas og Arizona, der i flere måneder af samme grund har sendt busser med migranter til byer som New York, Chicago og Washington, D.C., – hvor der så sent som torsdag blev sat migranter af nær vicepræsident Kamala Harris’ hjem.

De mener ikke, at den demokratiske præsident gør nok for at stoppe migrantstrømmene over USAs sydlige grænser og vil have flere (demokratiske) stater til at tage fra.

Texas-guvernør Greg Abbott har sagt, at han regner med, at migranterne vil blive »modtaget med åbne arme, så vores oversvømmede og overvældede grænsebyer kan blive aflastet«.

Præsident Joe Biden sagde torsdag: »Republikanerne leger politik med mennesker og bruger dem som rekvisitter. Det, de gør, er simpelthen forkert, det er uamerikansk, og det er hensynsløst.«

Medieinteressen på Martha's Vineyard har været stor. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Vis mere Medieinteressen på Martha's Vineyard har været stor. Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Tilbage til Martha's Vineyard.

Her udløste ankomsten af de 50 fremmede i første omgang lidt af et granatchok.

Men der blev hurtigt mobiliseret hjælp fra det lille samfund med kun cirka 20.000 indbyggere, der om sommeren får besøg af rige og berømte amerikanere som Bill Gates, Oprah Winfrey, Barack Obama, Reese Witherspoon og Bill Clinton.

»Ingen vidste, at de kom, så der har været en stor indsats for at skaffe dem tag over hovedet og alt, hvad de ellers har haft brug for,« som den frivillige lokale beboer Lisa Belcastro fortæller nyhedsbureauet Reuters:

Lokalbefolkningen har forsøgt at hjælpe med blandt andet mad. Foto: USA TODAY NETWORK Vis mere Lokalbefolkningen har forsøgt at hjælpe med blandt andet mad. Foto: USA TODAY NETWORK

»Hver eneste af dem har spurgt, hvornår de skal begynde med at arbejde. De er på forhånd blevet lovet job og immigrationspapirer.«

Mark Mattson, der har sommerresidens på Martha's Vineyard, fortæller til Reuters, at det var »lidt af en overraskelse«, at migranterne pludselig dukkede op forleden.

»Men jeg synes, at det er god idé at sprede migranterne ud over USA, for de bør ikke alle ende i Texas. De burde dog give folk en advarsel, inden de flytter dem og fortælle, hvor de bliver sendt hen,« siger han:

»Martha's Vineyard er dog ikke just det bedste sted, det er et feriested og ikke rigtigt bygget til at håndtere migranter. Men jeg tror, at de vil være velkomne her.«

Der er nu sat undersøgelser i gang, der skal slå fast, om det overhovedet er lovligt at transportere migranterne på den måde. Ikke mindst i forhold til, hvad de er blevet lovet inden afrejsen.